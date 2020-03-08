شاهد.. كيف تعقم طيران الإمارات أسطولها حفاظا على سلامة المسافرين

المصدر: البيان الإلكتروني

نشرت طيران الإمارات على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي فيديو حول عملها اليومي على مدار الساعة لضمان إبقاء طائرات أسطولها معقمة ومن أنظف الطائرات في السماء.

وذكرت الشركة أن كل مقصورة تحتوي على مرشحات هواء HEPA متطورة قادرة على إزالة ما يزيد على 99% من الفيروسات من المقصورة.

#طيران_الإمارات تنشر فيديو حول عملها اليومي على مدار الساعة لضمان إبقاء طائرات أسطولها معقمة ومن أنظف الطائرات في السماء، حيث تحتوي كل مقصورة على مرشحات هواء HEPA متطورة قادرة على إزالة ما يزيد على 99% من الفيروسات من المقصورة@emirates #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/geG1No37Oz — صحيفة البيان (@AlBayanNews) March 8, 2020