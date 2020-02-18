"الاتحاد للطيران" رحلة يومية بين العين وجدة في رمضان

المصدر: وام

تعتزم الاتحاد للطيران للسنة الثانية على التوالي، تسيير رحلة يومية مباشرة بين مدينة العين ومدينة جدة وذلك خلال العشر الأواخر من شهر رمضان الفضيل.

ومن المقرر أن تقلع الرحلات خلال الفترة الممتدة بين 14 و23 مايو القادم لتلبية الطلب المتزايد لتأدية مناسك العمرة.

وسيتم تشغيل هذه الرحلات على متن طائرة A320 في أوقات مناسبة للضيوف حيث سيكون موعد الاقلاع في فترتي الظهر والعصر بين الجهتين.

وتم طرح هذه الرحلة في نفس الفترة من العام الماضي وتجسد الخطوة التزام الناقلة تجاه مسافريها فيما تعد مدينة العين مقراً لمرافق الاتحاد لتدريبات الطيران الأولية ومركز الاتصال الحائز على جوائز عالمية.