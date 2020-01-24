الإمارات تستضيف اجتماعات مجالس المستقبل نوفمبر المقبل

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت حكومة الإمارات عن استضافة الدولة نوفمبر المقبل لأعمال اجتماعات مجالس المستقبل العالمية لمدة خمسة أعوام مقبلة، وذلك ضمن أجندة المنتدى الاقتصادي العالمي الذي يعقد في الفترة الحالية بدافوس في سويسرا.

جاء الإعلان بالتزامن مع توقيع معالي محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، والبروفيسور كلاوس شواب، مؤسس منتدى دافوس ورئيس مجلسه التنفيذي، ممثلاً عن المنتدى الاقتصادي العالمي على الشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي، حيث يعتبر الحدث أحد محاور الشراكة والتعاون المشترك.

وتنظم دولة الإمارات بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي اجتماعات مجالس المستقبل في نوفمبر المقبل تزامناً مع معرض اكسبو 2020 في دبي، والتي تستضيف أكثر من 600 شخصية عالمية، وعدداً من مستشرفي المستقبل والخبراء والعلماء من دول العالم، لبحث مستقبل أهم القطاعات الحيوية، واستشراف التحديات ورسم خارطة التوجهات المستقبلية.

وستمثل القمة منصة عالمية للمشاركين لمناقشة مواضيع عدة تضم ملامح وأدوار الحكومات في مواكبة التكنولوجيا والثورة الصناعية الرابعة، وتعزيز المهارات المستقبلية، وتنمية الكوادر، ووضع روئ استباقية لتحديات المستقبل.

ويركز الحدث الذي سيعقد في اكسبو 2020 على مستقبل القطاعات الحيوية، ووضع رؤى استراتيجية تعزّز جهود العالم في رحلة الانتقال إلى المستقبل، وتبحث العديد من المحاور التي تتضمن التحديات الحالية والمستقبلية، وأفضل الحلول لمواجهتها، كما تستشرف التحولات المتوقعة، وأهم الفرص التي يمكن تشكيلها، والاستفادة منها في تصميم مبادرات المستقبل ضمن مجالات: الاقتصاد، والتكنولوجيا، والتحولات الجيوسياسية، والبنية التحتية، والصحة والمجتمع وغيرها.