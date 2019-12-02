إنجازات 48 عاماً طاقة بلوغ الرقم 1

المصدر: دبي - البيان

أكد مسؤولون وفعاليات اقتصادية أن اسم الإمارات أصبح مقترناً بالإنجازات الاقتصادية الكبرى التي وضعتها في صدارة المؤشرات العالمية حتى تقدمت إلى المركز 11 على مؤشر أفضل دول العالم بثقلها الاقتصادي والسياسي على المستويين الإقليمي والعالمي، الذي تصدره سنوياً شبكة «يو أس نيوز أند ورلد ريبورت» الأمريكية بالتعاون مع معهد وارتون التابع لجامعة بنسلفانيا الأمريكية، حتى أصبحت تضاهي الدول المتقدمة حالياً من حيث إجمالي الناتج المحلي.

وشددوا على أن الإنجازات التي حققتها الإمارات على مدى السنوات الـ48 الماضية هي طاقة وعزيمة وإصرار للمضي على طريق التنمية المستدامة والازدهار الشامل والوصول إلى الرقم واحد عالمياً في كل القطاعات، وتعبير عن الإيمان الراسخ بالثوابت الوطنية، والثقة برؤية وطموح القيادة التي تسعى دائماً إلى رفعة وتقدم الوطن، وتحقيق الرخاء ورغد العيش لشعبه.

وأضافوا، بمناسبة اليوم الوطني الذي يصادف اليوم، أن مسيرة الإنجازات الاقتصادية التي تسير دون توقف تنافس من حيث نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي فيها، الدول الأوروبية ذات الاقتصادات المتقدمة.

وقالوا إن القوة والاستقرار السياسي والاقتصادي اللذين تتمتع بهما الدولة، وحكمة قيادتها، مكنتها من أن ترتقي إلى مراكز متقدمة في الكثير من المؤشرات العالمية.

وأشار المسؤولون إلى أن رؤية القيادة ضمنت للإمارات مستقبلاً مفعماً بالأمل يضمن للأجيال رغد العيش بفضل ما أرساه الآباء المؤسسون من قواعد ثابتة، انطلقت منها الدولة إلى التفوق والتميز حتى أصبحت حالة معيارية في كثير من القطاعات على مستوى العالم وأصبحت نموذجاً رائداً، تقتدي به كل الدول وتنهل منه الدروس والعبر.

وأكدوا أن اليوم الوطني مناسبة من أجل الارتقاء أكثر بمكانة الوطن وترسيخ بيئة متكاملة تضمن للأجيال القادمة القدرة على المضي في العمل والابتكار.

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