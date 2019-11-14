«أدنوك» تعيد توجيه 44 مليار درهم للاقتصاد الوطني

المصدر: أبوظبي - عبد الحي محمد

نجح برنامج شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» لتعزيز القيمة المحلية المضافة في إعادة توجيه أكثر من 44 مليار درهم إلى الاقتصاد الوطني منذ انطلاقه يناير 2018 منها 26 مليار درهم خلال العام الحالي 2019.

جاء ذلك في ملتقى أدنوك السنوي الرابع لشركاء الأعمال الذي انعقد أمس ضمن فعاليات الدورة الخامسة والثلاثين لمعرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول أديبك 2019 الذي يختتم أعماله اليوم بمشاركة دولية غير مسبوقة شملت أكثر من 2200 شركة و800 وزير ومسؤول وأكثر من 140 ألف زائر من 167دولة.

وأعلنت أدنوك أمس تنفيذ استثمارات بقيمة 1.8 مليار درهم لتطوير حقل «باب» الواقع جنوب غرب أبوظبي والذي يعتبر من أكبر أصولها البرية المنتجة لنفط مربان.

كما وقعت أدنوك أمس اتفاقية مبيعات طويلة الأجل مع شركة «الإمارات العالمية للألمنيوم»، لبيع معظم إنتاجها من فحم الكوك المكلس من وحدة أسود الكربون وفحم الأنود البترولي الجديدة التابعة لها في مجمع الرويس الصناعي لشركة «الإمارات العالمية للألمنيوم».

وتوفر أدنوك وفقاً لهذه الاتفاقية ما يصل إلى 40% من إجمالي كمية فحم الكوك الذي تستخدمه الإمارات العالمية للألمنيوم لصهر الألمنيوم، ما يعني اعتماد الأخيرة بشكل أكبر على الموارد المحلية والحد من استيراد المواد الخام من خارج الدولة وخفض التكاليف اللوجستية.

كما أعلنت أدنوك أمس اعتزامها التعاون مع شركة «توتال» الفرنسية لاستخدام طائرات بدون طيار ومركبات آلية لجمع بيانات سيزمية (زلزالية) ثلاثية الأبعاد، وذلك لتوسيع نطاق بحثها وتنقيبها عن موارد جديدة للنفط والغاز في جميع أنحاء إمارة أبوظبي.

«أدنوك للإمداد» تدير أكبر قاعدة لوجستية بالمنطقة

44 ملياراً مساهمة «أدنوك لتعزيز القيمة المضافة» بالاقتصاد