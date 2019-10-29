19.4 مليار درهم أرباح بنوك دبي بنمو %38.5

المصدر: دبي - رامي سميح

زادت الأرباح الفصلية الصافية لخمسة بنوك في دبي إلى 19.37 مليار درهم في التسعة أشهر الأولى من العام، بنمو 38.56% على أساس سنوي أو ما يعادل 5.4 مليارات درهم مقارنة مع 13.98 مليار درهم في الفترة ذاتها من 2018.

وبحسب مسح «البيان الاقتصادي»، تخطت أصول البنوك الخمسة تريليون درهم لتصل إلى 1.13 تريليون في نهاية سبتمبر، مقارنة مع 938 ملياراً في نهاية ديسمبر 2018، بنمو 21% أو ما يعادل 196.9 مليار درهم.

وقال محللون إن النتائج فاقت التوقعات رغم التحديات، بما يؤكد قوة ملاءتها المالية في ظل تمتعها بأرباح وإيرادات قوية وسيولة مرتفعة، وتوقعوا استمرار وتيرة النمو حتى نهاية العام مع استمرار الأداء الإيجابي المتوقع للاقتصاد الوطني والرسملة القوية للبنوك، وتحسن أوضاع التمويل والسيولة.

ووفق المسح، جاء بنك الإمارات دبي الوطني في الصدارة بعدما تخطت أرباحه، شاملةً أرباح بنك الإمارات الإسلامي، حاجز 12.48 مليار درهم خلال التسعة أشهر الأولى من العام بنمو 63% مقارنة بنحو 7.65 مليارات في الفترة المقارنة من 2018، بسبب زيادة الدخل التشغيلي بعد عملية الاستحواذ على دينيز بنك، كما شملت النتائج 4.4 مليارات ناتجة عن تأثير صفقة نتور إنترناشيونال.

وحل بنك دبي الإسلامي ثانياً بأرباح 4.015 مليارات بنمو 8.5% مقارنة مع 3.7 مليارات في الفترة المقابلة مع نمو إجمالي الدخل 20%، وجاء بنك المشرق ثالثاً بعدما حقق 1.81 مليار درهم أرباحاً بنمو 1.7% مقارنة مع 1.78 مليار في الفترة المقابلة مع النمو الكبير في الدخل الاستثماري، وانخفاض مخصصات القروض المتعثرة 15.9%.

وحل بنك دبي التجاري رابعاً بأرباح 1.06 مليار درهم، بنمو 26.1% مقارنة مع 843 مليون درهم في الفترة المقابلة من العام الماضي مع ارتفاع الإيرادات التشغيلية 11% نتيجة ارتفاع صافي إيرادات الفوائد.

ونمت أرباح مصرف الإمارات الإسلامي، المتضمنة في نتائج «الإمارات دبي الوطني»، 42.7% من 656.9 مليوناً في الأشهر التسعة الأولى من 2018 إلى 937.2 مليوناً في الأشهر التسعة الأولى من 2019، مع ارتفاع الدخل الإجمالي 11% وتحسن هامش الدخل الممول بواقع 20 نقطة أساس. وعلى صعيد الأصول، استحوذ بنك الإمارات دبي الوطني على 59.5% من الإجمالي، شاملة أصول مصرف الإمارات الإسلامي بنحو 62.7 ملياراً، لتصل أصوله إلى 675.58 ملياراً في نهاية سبتمبر الماضي مقابل نحو 500.34 مليار نهاية العام الماضي، ووصلت أصول بنك دبي الإسلامي إلى 229.9 ملياراً مقابل 223.68 ملياراً تعادل 20.3% من الإجمالي، ثم بنك المشرق بأصول 146.8 ملياراً توازي 12.9% من الإجمالي، ثم بنك دبي التجاري بأصول 82.5 ملياراً.

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