12.5 ملياراً أرباح «الإمارات دبي الوطني» في 9 أشهر

المصدر: دبي- البيان

أظهرت النتائج المالية لبنك الإمارات دبي الوطني، للأشهر التسعة الأولى من 2019 ارتفاع صافي الأرباح بنسبة 63% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق لتصل إلى 12.5 مليار درهم. وتشمل النتائج مبلغ 4.4 مليارات درهم ناتج عن تأثير صفقة نتورك إنترناشيونال.

وشهدت الأرباح التشغيلية الأساسية بعد الاستحواذ على دينيزبنك، نمواً بنسبة 5% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، مدعومة بنمو صافي دخل الفائدة بنسبة 17% نتيجة لنمو القروض، ونمو الدخل من غير الفائدة بنسبة 31% نتيجة ارتفاع دخل معاملات الصرف الأجنبي ودخل بطاقات الائتمان.

ولاتزال الميزانية العمومية للبنك تحافظ على مركزها القوي، ومعدلات جيدة في السيولة وجودة الإئتمان. وتم الإعلان عن إصدار حقوق الاكتتاب بهدف توفير مزيد من الدعم لمعدلات رأس المال.

وارتفع إجمالي الأصول بنسبة 35% ليصل إلى 675.6 مليار درهم خلال العام 2019 متضمناً دينيزبنك. وزادت ودائع العملاء بنسبة 35% لتصل إلى 468.2 مليار درهم خلال 2019 متضمنة دينيزبنك.

نجاح متواصل

وقال هشام القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: تمكّن بنك الإمارات دبي الوطني مجدداً من تحقيق أداء مالي قوي في الأشهر التسعة الأولى 2019. كما استكمل البنك بنجاح عملية الاستحواذ على دينيزبنك في الربع الثالث 2019.

ويعتبر هذا إنجازاً قياسياً لبنك الإمارات دبي الوطني كونه يساهم في توسيع نطاق تواجدنا ليشمل 13 دولة، ويرسّخ مكانة البنك كواحد من البنوك الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا ويضم أكثر من 14 مليون عميل.

كما قام البنك بزيادة نسبة تملك الأجانب من 5% إلى 20%، وأعلن عن سعيه للحصول على موافقة مساهميه والهيئات الرقابية ذات الصلة لرفع نسبة تملك الأجانب إلى 40%.

وأضاف إنه من خلال هذه الخطوة، يتيح البنك لمساهميه فرصة قيّمة ليكونوا جزءاً من رحلة نموه المستمر ونجاحه المتواصل من خلال المشاركة في حقوق الاكتتاب لجمع رأس مال يصل حتى 1.75 مليار دولار، كما أننا سنبقى دائماً شركاء رئيسيين في دعم خطط النمو وبلورة رؤية حكومتنا الرشيدة.

وإنه من دواعي سرورنا أن يتم تصنيف البنك ضمن العشرين الأوائل على قائمة مجلة «فوربس» لأكثر الشركات احتراماً في العالم، ليحجز لنفسه موقعاً رائداً بين نخبة الشركات والمؤسسات العالمية.

ويأتي هذا التصنيف ليعكس الجهود المتواصلة التي يبذلها البنك لتقديم أرقى مستويات خدمة العملاء وأفضل المنتجات، والبقاء في الوقت ذاته في طليعة داعمي جهود الخدمة المجتمعية ومبادرات الاستدامة.

وقال شاين نيلسون، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: من شأن الاتمام الناجح لعملية إصدار حقوق الاكتتاب أن يضمن توفير قاعدة رأس مال راسخة وقوية للبنك تُمكّنه من تحقيق مزيد من النمو المنضبط على مدى السنوات القادمة.

ولقد تمكّنا مجدداً من تقديم مزيد من الابتكارات الرقمية من خلال تأسيس (E20.)، وهو بنك رقمي للأعمال مخصص لرواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة.

دينيزبنك

استحوذ بنك الإمارات دبي الوطني على 99.85٪ من أسهم دينيزبنك بتاريخ 31 يوليو 2019 مقابل مبلغ إجمالي قدره 2.7 مليار دولار.

ويُعدّ دينيزبنك 5 أكبر بنك خاص في تركيا بحجم أصول يبلغ 133 مليار درهم، وقروض بقيمة 90 مليار درهم، وودائع بقيمة 93 مليار درهم كما في 30 يونيو 2019. ويتمتع دينيزبنك بحضور واسع من خلال ما يزيد على 2800 جهاز صراف آلي، ويزاول عملياته من خلال 708 فروع في تركيا و44 فرعاً في مناطق أخرى (النمسا وألمانيا والبحرين).

توقعات

يتوقع فريق الأبحاث في بنك الإمارات دبي الوطني نمو إجمالي الناتج المحلي للإمارات إلى 2% في2019 مقارنة مع 1.7% في 2018، حيث من المتوقع أن يسهم قطاع النفط بشكل إيجابي في النمو الاقتصادي العام. ومن المتوقع أن تشكل دبي القوة الرئيسية الدافعة للنمو غير النفطي في الدولة لهذا العام.