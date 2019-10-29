«الإمارات الإسلامي» يحقق أعلى أرباح في 9 أشهر منذ تأسيسه بقيمة 937 مليوناً

المصدر: دبي- البيان

أعلن الإمارات الإسلامي، نتائجه المالية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر الماضي (9 أشهر) حيث بلغ صافي الربح 937 مليون درهم بزيادة بنسبة 43% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق.

وبلغ إجمالي الموجودات 62.7 مليار درهم، مرتفعاً بنسبة 8% عن نهاية 2018.

وقال صلاح أمين، الرئيس التنفيذي لـ«الإمارات الإسلامي»: صافي الربح البالغ 937 مليون درهم هو الأعلى على الإطلاق لفترة مماثلة منذ التأسيس في 2004.

وباعتبارنا مصرفاً إسلامياً رائداً، فقد أتيحت لنا فرصة الاستفادة من زخم الإقبال المتنامي على المنتجات المصرفية الإسلامية في الدولة.

وحقق المصرف إجمالي دخل للأشهر التسعة الأولى قدره 2.1 مليار درهم، بزيادة بنسبة 11٪ مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، وشكّل الدخل الممول والصرف الأجنبي القوة الدافعة الرئيسية لهذا النمو.

كما ارتفعت ودائع متعاملينا بنسبة 9٪ خلال 2019.

ولاتزال الميزانية العمومية للمصرف تحافظ على وضعها السليم، حيث بلغت نسبة الشق الأول من رأس المال 19.2% ونسبة كفاية رأس المال %20.4«.

وأضاف: نفخر بأننا أول مصرف إسلامي في العالم يطلق خدمة للدردشة المصرفية عبر تطبيق «واتساب» والتي شهدت إقبالاً فاق التوقعات.

كما أصبحنا أول مصرف إسلامي في الدولة يقدم خيار التحويل الديناميكي للعملات لمتعاملي بطاقات فيزا من غير المواطنين.

وتحظى بطاقاتنا الائتمانية برواج كبير بين متعاملينا في الدولة، وأطلقنا مؤخراً خيار سوق الاسترداد النقدي، وهي بوابة إلكترونية حصرية مصممة لأعضاء برنامج بطاقات الإمارات الإسلامي تتيح لهم ميزة استرداد لغاية 25% نقداً لدى أكثر من 1500 علامة تجارية عالمية.

وتابع: نفخر بأن نكون الشريك المصرفي الإسلامي الرسمي لإكسبو 2020 دبي.

وفي ظل ما سيتيحه الحدث من نمو في الأنشطة الاستثمارية وخلق فرص أعمال متنامية، فإننا في وضع يمكننا من توفير حلول مصرفية ملائمة وعملية لكل من المقيمين والزائرين على حد سواء والمساهمة كذلك في زيادة الوعي بالخدمات المصرفية الإسلامية، ليس على مستوى الدولة فحسب، بل على النطاق العالمي أيضاً.