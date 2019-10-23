عبد العزيز الغرير: مناقشات لرفع الحد الأقصى لتمويلات العقار

المصدر: أبوظبي ــ رامي سميح

أكد عبد العزيز الغرير، رئيس اتحاد مصارف الإمارات، أن هناك مناقشات بين الاتحاد والمصرف المركزي والبنوك بشأن تحديد الحد الأقصى لتمويلات العقار.

وأضاف الغرير، للصحفيين أمس على هامش مؤتمر في أبوظبي أن الحد الأقصى الحالي لتمويل العقار في محفظة البنوك يقدر حالياً بنحو 20% من الأصول المرجحة للمخاطر، فيما يتم دراسة رفعها حتى 30%.

وأكد الغرير على أن هذه النسبة ستكون قابلة للزيادة أو النقص بحسب الظروف. وأكد على وجود فرص جيدة لنمو القطاع المصرفي على الرغم من ثبات الطلب على التمويل في كافة القطاعات. ورأى أن خفض أسعار الفائدة سيؤثر سلباً على أرباح البنوك بسبب حجم الودائع الكبير، وكذلك رأس المال والسيولة المرتفعة.

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