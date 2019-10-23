المصدر: أبوظبي - رامي سميح

زار سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، أمس، مهرجان أبوظبي للتكنولوجيا المالية «فينتك 2019» المقام تحت رعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك».

وعقدت أمس فعاليات اليوم الثاني للمهرجان وسط إقبال كبير من المشاركين وبحضور واسع من قادة القطاع وصناع القرار والخبراء العالميين الذين اجتمعوا في أبوظبي لبحث المسارات الرئيسة للابتكار، وعقد الصفقات الاستثمارية، وتطوير مركز التكنولوجيا المالية لمبادرة «الحزام والطريق» ودعم المشاريع والمواهب فيما يستعد سوق أبوظبي العالمي لإطلاق مبادرات للذكاء الاصطناعي بالقطاع المالي قريباً.

وشهد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد جانباً من الجلسة الافتتاحية لفعاليات اليوم الثاني، التي بدأها معالي أحمد علي الصايغ وزير دولة ورئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي، بكلمة ترحيبية.

شركات رائدة

وقال معالي أحمد الصايغ، إن المهرجان يجمع أكثر من 5000 مشارك من 75 دولة ويستضيف شركات عالمية رائدة في قطاع التكنولوجيا المالية وخمسين من أكثر شركات التكنولوجيا المالية ابتكاراً جرى اختيارها خلال جولة فينتك أبوظبي العالمية.

وأضاف معاليه أن سوق أبوظبي العالمي من منطلق دوره كمركز مالي دولي، أطلق مبادرات استراتيجية ووضع أطر عمل متكاملة أتاحت تحويل أبوظبي وقطاع الخدمات المالية في الدولة بكل مجالاته. وتابع: «نطلق اليوم بالتعاون مع منصة ماجنيت تقريراً مستقلاً جديداً حول مشاريع التكنولوجيا المالية في المنطقة، لنسلط الضوء على مشهد التكنولوجيا المالية في المنطقة».

بنوك رقمية

وأوضح أن سوق أبوظبي العالمي حقق تقدماً هائلاً في تعزيز نظامنا البيئي للتكنولوجيا المالية في العام الماضي وأطلق عدداً من المبادرات تعد الأولى من نوعها في العالم. منها نشر دليل ترخيص البنوك الرقمية، ونشر أحد أكثر الأطر التنظيمية شمولاً في العالم والمعنية بأنشطة الأصول المشفرة.

وأردف معاليه: «هذا العام، عملنا مع المصارف المحلية والمؤسسات المالية عن قرب لإيجاد نموذج عملي، وبفضل ذلك نحن هنا اليوم لنعلن عن بدء استقبال المختبر الرقمي، والذي سيحل محل برنامج المختبر التنظيمي لسوق أبوظبي العالمي في إطار جهود التحول الرقمي المستمرة.

ويسرني أن أشارككم على أن بنك أبوظبي التجاري ومصرف أبوظبي الإسلامي وبنك أنجلو الخليجي التجاري وبنك أبوظبي الأول والاتحاد لائتمان الصادرات و«بلج آند بلاي» و«ون كونيكت» للتكنولوجيا المالية هم من الشركاء المؤسسين للمختبر.

وسنشارككم كل التفاصيل خلال ورشة عمل البيئة الرقمية التي ستقام في منصة المستقبل والتي سنستقبل الطلبات خلالها أيضاً. وأعلن رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي، أن أكاديمية سوق أبوظبي العالمي ستطلق مبادرات جديدة في مجال الذكاء الاصطناعي في القطاع المالي قريباً.

مبادرة جديدة

وشهد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد كلمة رئيسية ألقاها زوو زياشاون، رئيس هيئة المجتمع الصيني للتمويل والصيرفة، ونائب رئيس مجلس إدارة منتدى بوا في آسيا، والمحافظ السابق لبنك الصين الشعبي (البنك المركزي الصيني)، الذي ركز على أهمية المواءمة وتحقيق التوازن بين ابتكارات التكنولوجيا المالية، واحتواء المخاطر المالية.

وتجول سموه في معرض «فينتك 50» المصاحب للمهرجان، وهي مبادرة جديدة لمهرجان أبوظبي للتكنولوجيا المالية بهدف استعراض أبرز أعمال الابتكارات المالية الناشئة من حول العالم لخمسين شركة متخصصة يرافقه سيف محمد الهاجري رئيس دائرة التنمية الاقتصادية والمهندس عويضة مرشد المرر رئيس دائرة الطاقة، ومحمد خليفة المبارك رئيس دائرة الثقافة والسياحة.