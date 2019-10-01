«أدنوك للتوزيع» تُقِرّ 1.19 مليار نقداً للمساهمين

المصدر: أبوظبي - البيان

وافق مجلس إدارة شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك للتوزيع» على توزيع أرباح مرحلية، بقيمة 1.194 مليار درهم أو ما يعادل 9.55 فلوس للسهم عن النصف الأول من العام الجاري.

وهو الجزء الأول من توزيعات الأرباح للعام، والذي تتوقع الشركة أن يتم من خلاله توزيع أرباح بقيمة 2.39 مليار درهم (19.10 فلساً للسهم) للعام 2019، وهو ما يعكس زيادة بنسبة 62% مقارنة بتوزيعات الأرباح العام الماضي التي بلغت 1.74 مليار درهم (11.76 فلساً للسهم)، حيث من المتوقع أن يتم دفع الجزء الثاني من توزيعات الأرباح للعام 2019 في أبريل 2020.

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