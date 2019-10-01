«فرتيجلوب» لإنتاج الأسمدة النيتروجينية تبدأ أعمالها اليوم

المصدر: أبوظبي ـ البيان

أعلنت شركة «أو سي آي إن في»، وشركة «بترول أبوظبي الوطنية» (أدنوك) عن إنجاز اتفاقية شراكة استراتيجية يتم بموجبها دمج أصول «شركة أدنوك للأسمدة» في منصة شركة «أو سي آي» للأسمدة النيتروجينية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لإنشاء شركة رائدة على مستوى العالم وستبدأ أعمالها اليوم أول أكتوبر.

وتقدّر الإيرادات السنوية للشركة الجديدة، التي تحمل اسم «فرتيجلوب» ومقرها سوق أبوظبي العالمي، بنحو 1.7 مليار دولار أمريكي وذلك بحسب التقارير المبدئية لعام 2018. وستعمل «أو سي آي» على تحقيق التكامل والدمج بين العمليات للشركة الجديدة بشكل كامل.

وبموجب اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الذي اعلن عنها أمس، سيتم دمج أصول «الشركة المصرية للصناعات الأساسية»، و«الشركة المصرية للأسمدة»، و«سورفيرت»، و«فرتيل» («أدنوك للأسمدة» سابقاً) تحت مظلة «فرتيجلوب» المملوكة لشركتي «أدنوك» و«أو سي آي».

وستصبح «فرتيجلوب» أكبر منصة لتصدير الأسمدة النيتروجينية عالمياً، وأكبر مُنتج لها على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بطاقة إنتاجية تبلغ خمسة ملايين طن من اليوريا، و1.5 مليون طن من الأمونيا القابلة للبيع. وتمتلك الشركة الجديدة أصولاً متطورة وحديثة تدعمها بنية تحتية للتخزين والتوزيع تتيح لها الوصول إلى الموانئ الرئيسة على البحر المتوسط، والبحر الأحمر، والخليج العربي. وتسهم مواقع الإنتاج والتوزيع المتكاملة في تعزيز التنوع الجغرافي للشركة وإمكانية وصولها إلى أسواق جديدة، بما يعود بالنفع على العملاء الجدد والحاليين.

وبعد استكمال اتفاقية الشراكة، ستركز «فرتيجلوب» على تحقيق الدمج بين أعمال الشركتين من خلال الاستفادة من جوانب التكامل في الأعمال في المجالات التجارية والفنية.

وقال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير دولة الرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها رئيس مجلس إدارة «فرتيجلوب»: تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة ببناء شراكات استراتيجية تسهم في تحقيق أقصى قيمة ممكنة من الموارد الطبيعية والأصول القائمة، يسرنا إتمام هذه الصفقة المهمة بوقت قياسي وبكفاءة عالية بما يعكس منهجية عمل «فرتيجلوب»، ويُشكّل نموذجاً لما نسعى لتحقيقه من خلال دمج أصول «أدنوك للأسمدة» في منصة «أو سي آي» للأسمدة النيتروجينية في المنطقة. وتعد هذه الخطوة إنجازاً جديداً ضمن جهودنا لتنفيذ استراتيجية أدنوك المتكاملة 2030 للنمو الذكي، وكذلك خططنا الطموحة للتوسع في مجال التكرير والبتروكيماويات.

من جانبه، قال ناصف ساويرس، الرئيس التنفيذي لشركة «أو سي آي إن في» والرئيس التنفيذي لشركة «فرتيجلوب»: يسرنا استكمال هذه الشراكة الاستراتيجية ضمن إطار زمني قصير، خصوصاً وأنها تجمع بين شريكين يتقاسمان نفس الأهداف الاستثمارية. تؤكد هذه الشراكة الاستراتيجية التزامنا بخلق القيمة في قطاع الأسمدة، وتساهم في الوقت ذاته بتطوير سوق أكثر كفاءة لعملائنا. تتمتع المنصة الجديدة بوضع مالي قوي.