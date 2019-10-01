«أدنوك للتوزيع» : 1.19 مليار درهم أرباحاً مرحلية

المصدر: أبوظبي - البيان

وافق مجلس إدارة شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك للتوزيع» على توزيع أرباح مرحلية، بقيمة 1.194 مليار درهم أو ما يعادل 9.55 فلوس للسهم عن النصف الأول من العام الجاري.

وهو الجزء الأول من توزيعات الأرباح للعام، والذي تتوقع الشركة أن يتم من خلاله توزيع أرباح بقيمة 2.39 مليار درهم (19.10 فلساً للسهم) للعام 2019، وهو ما يعكس زيادة بنسبة 62% مقارنة بتوزيعات الأرباح العام الماضي التي بلغت 1.74 مليار درهم (11.76 فلساً للسهم)، حيث من المتوقع أن يتم دفع الجزء الثاني من توزيعات الأرباح للعام 2019 في شهر أبريل 2020، وذلك وفقاً لسياسة توزيع الأرباح المقررة، وتوصية مجلس إدارة الشركة.

وأضافت أن تاريخ آخر يوم للشراء سيكون الاثنين الموافق 7 أكتوبر، على أن يكون 8 أكتوبر تاريخ الاستبعاد من الأرباح والأربعاء 9 أكتوبر تاريخ إغلاق السجل.

ويأتي الإعلان ليعكس أول عملية لتوزيع الأرباح، منذ إقرار الشركة سياستها الجديدة لتوزيع الأرباح في شهر أبريل الماضي. ويعكس القرار بالزيادة الكبيرة في توزيعات الأرباح الأداء المالي الجيد للشركة وموقفها المالي القوي خلال عام 2018، بالإضافة إلى الثقة في بتطلعات الشركة لتحقيق نمو كبير وقدرتها على إحراز تدفقات مالية قوية في المستقبل.

كما تتضمن السياسة توزيع أرباح سنوية لعام 2020 بقيمة 2.57 مليار درهم ما يعادل 0.2057 درهم للسهم الواحد، بزيادة قدرها 75% مقارنة بالعام 2018، بالإضافة إلى توزيع أرباح بحد أدني يبلغ 75%، وذلك من الأرباح القابضة للتوزيع ابتداء من العام 2021 وما يليه.

وقال المهندس سعيد مبارك الراشدي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة أدنوك للتوزيع: «نحن على ثقة بأننا قادرون على دفع توزيعات أرباح سخية لحاملي أسهمنا نتيجة قدرتنا على تحقيق التدفقات المالية، مع استمرار قدرتنا على الاستثمار من خلال وضع رأس المال في مشروعات توسعية مدروسة قائمة على استراتيجية استثمارية، تهدف لاستمرار جهودنا لتوسيع شبكة محطاتنا، مع التركيز على سوق دبي، الذي ما زال يحتاج إلى المزيد، وكذلك استمرار استثماراتنا في المجالات غير المتعلقة بالوقود».