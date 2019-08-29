انخفاض أسعار البنزين والديزل في الإمارات خلال سبتمبر

المصدر: أبوظبي ــ عبد الحي محمد

ارتدت أسعار الوقود للتراجع سريعاً لينخفض سعر لتر البنزين والديزل بين عشرة فلوس و4 فلوس على التوالي خلال شهر سبتمبر المقبل.

وأقرت لجنة متابعة أسعار الوقود في اجتماعها اليوم أسعار البنزين والديزل لشهر سبتمبر المقبل والتي يبدأ العمل بها يوم الأحد المقبل.

ووفقا للتسعيرة الجديدة فقد تراجعت أسعار لتر البنزين ممتاز 98 إلى 2.28 درهم مقابل 2.37 درهم للشهر الحالي بتراجع مقداره 9 فلوس، كما تراجع سعر البنزين خصوصي 95 ليصل إلى 2.16 درهم مقابل 2.26 درهم للشهر الجاري بتراجع مقدراه عشرة فلوس للتر، كما تراجع سعر لتر البنزين بلس إلى 2.08 درهم مقابل 2.18 درهم بتراجع مقداره عشرة فلوس.

وتراجع الديزل إلى 2.38 درهم للشهر المقبل مقابل 2.42 درهم للشهر الحالي بتراجع مقداره 4 فلوس.

وتشهد أسعار البنزين والديزل تذبذبا منذ تطبيق تسعيرة الوقود أغسطس 2015 بين الارتفاع والانخفاض، وشهدت أسعار البنزين خلال الشهر الحالي أغسطس زيادة تراوحت نسبتها بين 3% إلى 3.2% شاملاً ضريبة القيمة المضافة.

وجاءت زيادة شهر أغسطس الحالي بعد أن شهدت أسعار الوقود انخفاضاً خلال شهر يوليو الماضي بنحو 24 فلساً مقارنة بشهر يونيو الماضي، وذلك بعد أربعة أشهر من الارتفاع المتواصل. ويرجع السبب الرئيسي وراء انخفاض أو ارتفاع أسعار الوقود إلى ارتفاع أو انخفاض أسعار النفط عالميا وزيادة أو قلة مخزونات النفط.