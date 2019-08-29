فرص إستثمارية واعدة للشركات الإماراتية في رواندا

المصدر: كيغالي - بشار باغ

انطلقت صباح اليوم فعاليات الملتقى التجاري الذي تنظمه مؤسسة دبي لتنمية الصادرات في العاصمة الرواندية كيغالي، حيث تم عرض الفرص الإستثمارية في مختلف المجالات التجارية والسياحية والعقارية ومشاريع البنية التحتية وغيرها.

وألقى هزاع محمد القحطاني سفير الإمارات لدى رواندا الكلمة الافتتاحية استعرض من خلالها النمو الاقتصادي المتسارع الذي تحققه رواندا وجهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها البلاد الأمر الذي عزز مكانتها كنموذج تنموي بارز في القارة الافريقية.

كما أوضح القحطاني المقومات التنافسية المتعددة التي تتمتع بها الإمارات، مشيرا إلى أن الدولة تشكل بوابة مثالية لتوسع الشركات الرواندية في الأسواق الاقليمية والعالمية.

من جانبه سلط محمد الكمالي، نائب المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الصادرات الضوء خلال الملتقى على تطور العلاقات بين دبي ورواندا وعلى أهمية الملتقى كمنصة لربط الشركات الإمارتية مع نظيراتها في رواندا لبحث فرص التعاون والشراكات في مجموعة متنوعة من القطاعات التجارية والاستثمارية.

وبحثت أكثر من 17 شركة من الإمارات مع نظيراتها الرواندية فرص الشراكات والأعمال خلال فعاليات الملتقى التجاري.

وتتمتع رواندا بأحد أعلى معدلات النمو الاقتصادي في إفريقيا مع قوانين صارمة لمكافحة الفساد وبيئة تشريعية متطورة محفزة للاستثمار وتزخر بالعديد من الفرص الواعدة للشركات الإماراتية في مجموعة من القطاعات من ضمنها الأغذية والمشروبات والتعدين والزراعة والخدمات اللوجستية.