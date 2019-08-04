3.11 مليارات درهم أرباح «إعمار العقارية» النصفية

المصدر: البيان الالكتروني

حققت «إعمار العقارية»، أحد أعلى مستويات المبيعات العقارية نصف السنوية في دبي، حيث سجلت مبيعات بقيمة 9.44 مليارات درهم خلال الأشهر الستة الأولى 2019، بنمو نسبته 52% مقارنة بالمبيعات المسجلة خلال النصف الأول 2018 والبالغة 6.22 مليارات درهم، بما يعبّر عن السمعة المميزة لـ «إعمار» كونه خياراً مفضلاً للمستثمرين، ويسهم بتعزيز حصتها السوقية بشكل ملحوظ في دبي.

وبفضل الأداء القوي لأعمال «إعمار» للتطوير العقاري في ما يخص الوحدات المعدة للبيع في دولة الإمارات، بالإضافة إلى قطاعي مراكز التسوق والضيافة، حققت «إعمار» خلال النصف الأول من عام 2019 إيرادات بقيمة 11.56 مليار درهم، وصافي أرباح بقيمة 3.11 مليارات درهم.

أبرز إنجازات الأداء

ولدى «إعمار» مشاريع معدة للبيع بقيمة 49.18 مليار درهم تشمل العمليات الدولية، كما في 30 يونيو، وسيتم تسجيلها كونها إيرادات خلال السنوات الـ3-4 المقبلة، ما يعكس الركائز المالية القوية للشركة، ونجاح نموذج أعمالها الذي يركز على تحقيق أفضل قيمة لأصحاب المصالح.

وقال محمد العبار، رئيس مجلس إدارة «إعمار العقارية»: استند الأداء القوي والثابت لـ«إعمار» هذه السنة إلى تنامي سمعة دبي وجهة عالمية أولى للاستثمارات العقارية. وتوسعنا الناجح في قطاعي مراكز التسوق والضيافة، اللذين يكملان القطاع السياحي بدبي، حقق إيرادات قوية. ونحن نحرص دائماً على مواكبة أعمالنا مع التطلعات التنموية الوطنية، ونلتزم بتحقيق قيمة كبيرة لجميع المعنيين، ونواصل العمل على تطوير أدائنا ضمن وحدات أعمالنا الرئيسية الثلاث، بالاعتماد على أحدث التطورات التقنية والابتكارات في العالم الرقمي.

إعمار للتطوير

حققت «إعمار للتطوير» صافي أرباح بقيمة 1.38 مليار درهم، وإيرادات بقيمة 6.23 مليارات درهم، في النصف الأول من العام. وخلال الأشهر الستة الأولى من 2019، أطلقت «إعمار للتطوير» 16 مشروعاً جديداً ضمن وجهاتها الكبرى في دبي، بقيمة إجمالية تبلغ 8.85 مليارات درهم. وبما يعكس القيمة الكبيرة لعلامة «إعمار» التجارية، باعت الشركة ما يزيد على 60% من الوحدات العقارية التي تم إطلاقها خلال النصف الأول 2019.

وخلال الربع الثاني 2019، أطلقت «إعمار» وجهتها الجديدة المتكاملة «ميناء راشد» عبر استثمار بقيمة 25 مليار درهم لبناء وجهة بحرية جديدة بجوار الخور التاريخي لمدينة دبي بالقرب من «بر دبي» و«ديرة». وقامت شركة «بي آند أو ماريناس»، التابعة لشركة «موانئ دبي العالمية» في الإمارات، بتوفير الأرض لشركة «إعمار»، في الوقت الذي تواصل فيه تطوير المراسي والمرافق البحرية عالمية المستوى.

وسجلت «إعمار» بيع كل الوحدات السكنية التي أطلقتها ضمن «المرابع العربية» ضمن توسعة «المرابع العربية»، بالإضافة إلى الوحدات السكنية الجديدة التي طرحتها في وجهاتها المتنوعة التي تشمل «خور دبي» و«دبي هيلز استيت«و»إعمار الجنوب» و«إعمار بيتشفرونت»و«وسط مدينة دبي».

«إعمار مولز»

وسجلت «إعمار مولز» نمواً بنسبة 6% في الإيرادات إلى 2.22 مليار درهم خلال الأشهر الستة الأولى 2019. وارتفع صافي الأرباح بنسبة 3 % ليصل إلى 1.13 مليار درهم. وحافظت أصول «إعمار مولز»، التي تشمل «دبي مول»و«دبي مارينا مول»و«مجمع الذهب والألماس»و«سوق البحار» ومراكز التسوق ضمن المجمعات السكنية، على معدل إشغال قوي بلغ 92 في المئة خلال النصف الأول من عام 2019، في حين وصل إجمالي عدد الزوار إلى 68 مليون زائر خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2019، بنمو نسبته 2 في المئة مقارنة بعدد الزوار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

وأسهمت أعمال «إعمار» في قطاعات الضيافة والترفيه والتأجير التجاري بـ 1.31 مليار درهم من إجمالي الإيرادات. وإضافة إلى «إعمار مولز»، حققت هذه الأعمال مجتمعة إيرادات بقيمة 3.54 مليارات درهم، أي 31% من إجمالي إيرادات المجموعة. وسجلت الفنادق التابعة لـ«مجموعة إعمار للضيافة»، بما في ذلك الفنادق التي تتولى الشركة إدارتها، معدلات إشغال بلغت 78 في المئة، متفوقة على ما هو سائد في القطاع.

أسواق عالمية

وأسهمت أعمال «إعمار» في الأسواق العالمية خلال الأشهر الستة الأولى بنسبة 15% من إجمالي الإيرادات بقيمة 1.74 مليار درهم، بنمو نسبته 12 في المئة مقارنة بإيرادات الأعمال العالمية المسجلة خلال النصف الأول 2018 والتي بلغت 1.55 مليار درهم.