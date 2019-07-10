الإمارات تعد خارطة استثمار في الثورة الصناعية الرابعة

المصدر: إيكاتيرنبيرغ، روسيا ـــ بشار باغ

قدمت الإمارات أمس عرضاً لمزاياها الاستثمارية في تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، أمام القمة العالمية للصناعة التي انطلقت أمس في مدينة إيكاتيرنبيرغ الروسية بحضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وأعلن معالي سهيل المزروعي وزير الطاقة والصناعة الرئيس المشارك للقمة، وهو يعدد حزمة التحفيزات الاستثمارية في الإمارات، عن تخفيضات وشيكة لرسوم أربع خدمات حكومية رئيسية للمشروعات والاستثمارات الصناعية في الدولة.

وأوضح في كلمة أمام القمة التي تشارك فيها الإمارات بوفد كبير من القطاعين العام والخاص، أن وزارة الطاقة والصناعة شارفت على الانتهاء من إعداد استراتيجية التنمية الصناعية في الإمارات 2030، وستقوم برفعها لمجلس الوزراء خلال العام الجاري ليتم اعتمادها. وقال إن الاستراتيجية تشمل خريطة للاستثمار في مجالات التكنولوجيا المتقدمة ودعم كفاءة الاستثمار في مختلف مجالات الثورة الصناعية الرابعة.

وأكد الرئيس بوتين في كلمة أمام القمة أهمية عدم السماح للثورة الرقمية والتكنولوجية وإنترنت الأشياء بدفع العالم إلى طريق مسدود فيما يتعلق بالموارد والبيئة، مشيراً إلى أنه يجب في الوقت نفسه مواصلة التقدم الإنساني في مختلف مساراته، منوهاً إلى أن الحل يتمثل في تطوير تقنيات وأجهزة تكنولوجية جديدة أكثر كفاءة وأقل استهلاكاً للموارد، بحيث تحافظ على البيئة.

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