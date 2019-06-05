عيد الإمارات.. احتفالية كبرى تفتح أبوابها لعشاق الفرح

المصدر: Ⅶ دبي, أبوظبي ــ البيان

فتحت الإمارات أبوابها على الفرح والبهجة في أول أيام عيد الفطر السعيد، إذ شهدت نشاطاً كبيراً في تدفقات السياحة الداخلية والخليجية على المرافق السياحية والترفيهية والتجارية.

وانعكس ذلك على إشغال الغرف الفندقية في دبي التي تراوحت بين 80 - 95%، كما تراوحت نسبة حجوزات الطيران بين 85 - 95%.

وشهدت مراكز التسوق إقبالاً كثيفاً، لترسخ مكانتها وجهة مفضلة للتسوق وللترفيه، وشكلت العائلات الشريحة الأكبر من الزوار. وسجل قطاع التجزئة معدلات مبيعات مرتفعة منذ بداية الأسبوع. وكانت قائمة دبي لهذا العام مطرزة بأسماء ألمع النجوم العرب، الذين أصبحت «دانة الدنيا» وجهتهم، ليعمروا خشبات مسارحها.

وفي أبوظبي استقطبت المدن الترفيهية آلاف الزوار خلال عطلة العيد، كما شهدت ألعاباً نارية وعروضاً احتفالية كبرى.

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