نجوم الغناء العربي ينثرون الفرح في دبي

المصدر: دبي ـ غسان خروب

تفتح دبي شبابيكها على الفرح، وهي المدينة التي تعودت على رسم الابتسامة على وجوه الجميع الذين يحطون رحالهم فيها، وفي عيد الفطر تبدو قائمة دبي مطرزة بأسماء ألمع النجوم العرب، الذين أصبحت «دانة الدنيا» وجهتهم، ليعمروا خشبات مسارحها، في وقت تتزين فيه سماء المدينة بألوان الطيف المنبعثة من ألعاب نارية تنثر البهجة على وجوه الجميع.

«شمس الأغنية العربية»، الفنانة نجوى كرم، تشرق اليوم من فندق هيلتون دبي، حيث تلتقي مع جمهورها في أمسية طربية يشاركها فيها كل من الفنان الإماراتي عبدالله النايف ووليد الجاسم، والمغني والمؤلف الكويتي عبدالقادر الهدهود.

خبر إحياء الفنانة نجوى كرم لحفل غنائي في دبي، كان كفيلاً بإشعال مواقع التواصل الاجتماعي برسائل الحب، في وقت شارفت فيه تذاكر الحفل على الانتهاء، لترفع نجوى من خلاله شعار «كامل العدد».

إطلالة جديدة

على ذات النسق، يسير الفنان المصري تامر حسني، الذي لا يكاد يغيب عن دبي، حتى يعود لها مجدداً، فبعد سلسلة حفلاته الناجحة التي أقامها في «دار الحي»، ها هو يعود إليها ليطل على جمهوره للمرة الأولى من على خشبة دبي أوبرا. تامر حسني، وعد جمهوره بإقامة حفل رائع، في وقت لا يزال فيه «نجم الجيل» يحصد نجاح ألبومه الأخير «عيش بشوقك» محافظاً على مكانته في صدارة بورصة الغناء العربية.

ملامح حفل تامر حسني المقرر اقامته بعد غد يتضمن قائمة أغنيات طويلة، والتي يتوقع أن تضم معظم أغنيات ألبومه الجديد، إلى جانب ثلة من أعماله القديمة. وما إن يسدل حسني الستار على حفلته في دبي، حتى يطير مباشرة إلى عاصمة بلاده لإحياء حفل في القاهرة الجديدة ــ التجمع الأول.

أغنيات مشهورة

في اليوم التالي، يطل وائل كفوري، وزميله راغب علامة، في حفل يتوقع أن يخطف الأضواء والقلوب معاً، حيث يستضيف حفلهما فندق لو ميريديان دبي، ويتوقع أن يقدم كفوري خلال الحفل عدداً من أغنياته الشهيرة مثل «صرنا صلح»، أما راغب علامة فسيقدّم أجمل باقة من أعماله ومنها «يا ريت» و«قلبي عشقها».

عشاق نجوم بوليوود، سيكونون على موعد مع بعض من أغنيات فيلم «بهارات» الهندي، الذي يلعب بطولته الممثل سلمان خان، حيث من المقرر أن يستضيف دبي باركس اند ريزورتس عروضاً خاصة على مسرح راج محل، حيث تستمر هذه العروض التي تأتي في إطار الترويج للفيلم الجديد، حتى 8 الجاري، كما يقدم بوليوود باركس دبي، عرضين جديدين مليئين بالموسيقى الحيوية والغناء والرقص لتسلية وإمتاع الزوار يومياً.

وفي الوقت الذي يلمع فيه نجوم الغناء على مسارح دبي، تضيء الألعاب النارية سماء دبي، وتلونها بالفرح والبهجة، حيث تستضيف وجهتي «السيف» و«لا مير» الألعاب النارية خلال أول أيام العيد، في وقت تأخذ فيه مراكز التسوق زوارها في رحلة ترفيهية واسعة، من خلال مجموعة الفعاليات التي تنظمها خلال فترة العيد.