إقبال كثيف من العائلات على مراكز تسوق دبي

المصدر: دبي- البيان

شهدت مراكز التسوق في دبي إقبالاً كثيفاً من الزوار في أول أيام عيد الفطر، واكتظت المراكز بالمتسوقين والزوار بدءاً من الصباح حتى ساعات متأخرة من ليلة أمس، لترسخ المراكز التجارية مكانتها وجهة الأولى ليس للتسوق فحسب، بل للترفيه أيضاً وخاصة في فصل الصيف بالإضافة إلى احتفالات «العيد في دبي»، التي عززت من مستويات الإقبال.

وكانت المطاعم والمقاهي بالإضافة إلى المرافق الترفيهية المستفيد الأكبر من ارتفاع الإقبال، وشكلت العائلات الشريحة الأكبر من الزوار.

وسجل قطاع التجزئة في دبي معدلات مبيعات مرتفعة منذ بداية الأسبوع الجاري، وازدحمت مراكز التسوق بأعداد كبيرة من الزوار مع إقبال كثيف على متاجر الملابس والأحذية والأكسسوارات والعطورات وتسهم العروض المغرية والتنزيلات الكبيرة التي طرحتها معظم المتاجر على مجموعات واسعة من المنتجات في تحفيز المتسوقين على الإنفاق، ما انعكس إيجاباً على نمو المبيعات بشكل عام.