اقتصاد الإمارات إلى مزيد من النمو والازدهار

المصدر: دبي - وائل اللبابيدي وسيد صالح

رصد صندوق النقد والبنك الدولي مزيداً من الازدهار والنمو للاقتصاد الإماراتي خلال العامين الجاري والمقبل، بدعم التنوع والانفتاح والمحفزات والدعم الحكومي، وتوقّع تقرير صندوق النقد آفاق الاقتصاد الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط والخليج العربي وشمالي أفريقيا وأفغانستان وباكستان 2019، أن يحقق اقتصاد الإمارات نمواً إجمالياً بنسبة 2.8% في 2019، و3.3% في 2020، وأن يحقق الاقتصاد غير النفطي نمواً بـ2.7% العام الجاري، و4% في 2020.

وقال جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، خلال إطلاق نسخة الربيع من التقرير في مركز دبي المالي العالمي، أمس، إن هناك محركين رئيسين لاقتصاد الإمارتين في 2020 هما «إكسبو دبي»، الذي سيؤدي إلى زيادة الطلب في دبي، وإنفاذ حزمة المحفزات المالية لحكومة أبوظبي بقيمة 50 مليار درهم، والتي ستدعم نمو الإمارة العام المقبل، واصفاً اقتصاد الإمارات بأنه الأكثر تنوعاً وانفتاحاً في المنطقة. وأكد أن اقتصاد الإمارات مستقر ويعيش في الوقت الراهن حالة من التحسن التدريجي.

وعلى صعيد متصل، احتلت إمارة أبوظبي المركز الثاني عشر على مستوى العالم في ممارسة أنشطة الأعمال، بحسب تقرير ممارسة أنشطة الأعمال المحلي الصادر عن البنك الدولي لعام 2019 الجاري، متقدمة بذلك 23 مركزاً في التصنيف العالمي مقارنة بالتقرير الصادر عام 2016، وجاءت أبوظبي الأولى عربياً في مؤشر بدء النشاط التجاري الذي تقدمت فيه الإمارة 36 درجة عن ترتيبها السابق، وفيما يتعلق بمؤشر «استخراج تراخيص البناء» احتلت المركز الخامس عشر عالمياً، وجاءت الإمارات في المركز الثامن عالمياً في مؤشر «إنفاذ العقود».

ويتضمن هذا المؤشر قياس مدى كفاءة الجهاز القضائي في الفصل في أي نزاع تجاري.

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