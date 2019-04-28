بدء تطبيق 17 مبادرة تمويلية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة مطلع يونيو

المصدر: أبوظبي - عبد الحي محمد

كشفت وزارة الاقتصاد، أمس، عن بدء تطبيق مبادرات التمويل الجديدة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة البالغ عددها 17 مبادرة تمويلية أول يونيو المقبل.

وأعلن الدكتور أديب العفيفي المدير العام للبرنامج الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة التابع للوزارة، عن قرب الانتهاء من آليات تنفيذ المبادرات الجديدة بالتعاون بين الجهات المعنية و12 جهة تمويلية.

ويفتتح معالي المهندس سلطان المنصوري وزير الاقتصاد، و7 وزراء غداً في أبوظبي، أول معرض ومؤتمر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بمشاركة المصرف المركزي و12 جهة تمويلية وأكثر من 150 شركة ناشئة للبحث في كيفية تعزيز دور هذه المشاريع ووضع الحلول للصعوبات التي تواجهها.

ومن ناحية أخرى، أعلنت مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، أن عقود المشتريات الحكومية لأعضاء المؤسسة بلغت 860 مليون درهم في عام 2018، حيث تعاون ما لا يقل عن 59 جهة مع أعضاء المؤسسة على مختلف الفئات لتشمل الجهات الاتحادية والحكومية وشبه الحكومية والقطاع الخاص.

ويضم البرنامج 1500 شركة وطنية في إمارة دبي، لتوفير احتياجات الجهات المدرجة ضمن موازنة حكومة دبي ومختلف الحكومات والجهات الخاصة، البالغ عددها 84 جهة.

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