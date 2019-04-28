17 مبادرة تمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة يونيو المقبل

المصدر: أبوظبي- عبد الحي محمد

يفتتح معالي المهندس سلطان المنصوري وزير الاقتصاد و7 وزراء غداً في أبوظبي أول معرض ومؤتمر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بمشاركة المصرف المركزي و12 جهة تمويلية وأكثر من 150 شركة ناشئة ورؤساء وممثلي الصناديق والمشاريع المسؤولة عن المشاريع الصغيرة والمتوسطة للبحث في كيفية تعزيز دور هذه المشاريع ووضع الحلول للصعوبات التي تواجهها.

وكشفت وزارة الاقتصاد، أمس عن بدء تطبيق مبادرات التمويل الجديدة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة البالغ عددها 17 مبادرة تمويلية أول يونيو المقبل.

وكشف الدكتور أديب العفيفي المدير العام للبرنامج الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة التابع لوزارة الاقتصاد في تصريحات للصحفيين عن قرب الإنتهاء من آليات تنفيذ المبادرات الجديدة خلال الأيام القليلة المقبلة وذلك بالتعاون بين وزارة المالية ومصرف الإمارات المركزي ووزارة الاقتصاد ومصرف الإمارات للتنمية و12 جهة تمويلية بين بنوك ومؤسسات تمويلية.

وذكر أن المبادرات التمويلية الجديدة تشمل تخفيض أسعار الفائدة على قروض المشاريع الصغيرة والمتوسطة إضافة إلى تسهيلات مصرفية وتمويلية تبدأ من 500 ألف درهم وحتى 5 ملايين درهم بالتعاون مع 7 بنوك وتخفيض الضمانات التي يطلبها البنك من المقترض.

ونوه إلى أن الفترة المقبلة ستشهد دوراً أكبر للجهات الحكومية وشبه الحكومية لتسهيل حصول رواد الأعمال على التمويلات اللازمة كما نعمل على تطبيق أنظمة جديدة ستعطي للمشاريع دوراً أكبر في الاقتصاد، مشيراً إلى أننا نعمل على تقديم تمويلات أكبر بمبالغ أكبر وبأسعار مرابحة أقل ونحن متفائلون جدا من مشاركة المصرف المركزي ووزارة المالية واتحاد المصارف.

صاحب المشروع

وأكد أن الوزارة لاحظت خلال الفترة الماضية أن 80% من قصص نجاح المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة تم تمويلها فردياً سواء من صاحب المشروع أو أهله وأصدقائه مشيراً إلى أن هذه المشاريع تحتاج للتوسع والنمو الأكبر، لافتاً إلى أن لدينا مشاريع متميزة جداً للمواطنين ونحاول دفع هذه المشاريع للتوسع.

وأشار إلى أن الوزارة رصدت عدة مشاريع مبتكرة منها مشروع لمواطنة يعالج سقوط الشعر لدى النساء بتقنية متطورة جدا، ويدعم البرنامج الوطني حالياً هذا المشروع عبر إيجاد قناة تواصل قوية مع مركز كبير للتجميل في الدولة للإستفادة من خبراته تمهيداً لمخاطبة وزارة الصحة لإصدار ترخيص للمواطنة بفتح مركز متخصص لعلاج تساقط شعر النساء.

ولفت إلى أن النسبة الأكبر من المشاركين في معارض المشاريع الصغيرة والمتوسطة مواطنون أصحاب أفكار مبتكرة قابلة للتطبيق لديهم رغبة في تحويل أفكارهم إلى مشاريع على أرض الواقع.

الأفكار المبتكرة

وشدد على أن أحد أهم أهداف البرنامج هو دعم وتمويل أصحاب الأفكار المبتكرة مشيراً إلى وجود مشاريع جديرة بالرعاية والدعم والتمويل وسيجري التنسيق مع أصحابها لربطهم مع شركات كبرى وقنوات تمويلية وتسويقية تستفيد من أفكارهم أو توفير دعم وتمويل مباشر لهم من خلال البرامج التمويلية المختلفة أو إيجاد ممول فردي لها وذلك لتمكينهم من الدخول للسوق المحلي التجاري«.

وأكد على أن أبوظبي تستضيف لأول مرة غداً الإثنين معرض ومؤتمر المشاريع الصغيرة والمتوسطة بحضور معالي المهندس سلطان سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، رئيس مجلس المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ومعالي محمد أحمد البواردي وزير الدولة لشؤون الدفاع، ومعالي الدكتور أحمد عبدالله بالهول الفلاسي وزير دولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة، ومعالي المهندس سهيل محمد فرج المزروعي وزير الطاقة والصناعة، ومعالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة للعلوم المتقدمة، ومعالي حصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع، معالي شما بنت سهيل المزروعي وزيرة الشباب، ومعالى زكي أنور نسيبة وزير دولة.

6 بنوك

وشدد على مشاركة 150 شركة صغيرة ومتوسطة في المعرض إضافة إلى أكثر من 6 بنوك كبرى في الدولة، مشيرا إلى أن تنظيم المعرض والمؤتمر يأتي في إطار الشراكة الاستراتيجية مع برامج التمويل الوطنية والمؤسسات المختصة بدعم وتشجيع رواد الأعمال الإماراتيين ومنها صندوق خليفة لتطوير المشاريع ومؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية، وبرنامج سعود بن صقر لدعم مشاريع الشباب، وبرنامج سعود بن راشد المعلا لرعاية مشاريع الشباب، حيث يتيح لرواد الأعمال المواطنين فرصة الاستفادة من رؤى وأفكار نخبة من أبرز خبراء القطاع ومطوري الحلول وتوظيفها في تنمية أعمالهم ومشاريعهم.

ويقام المعرض برعاية ودعم من بنك الفجيرة الوطني ومصرف الإمارات للتنمية ومصرف أبوظبي الإسلامي وسوق أبوظبي العالمي.