ملتقى الاستثمار يستشرف في دبي المشاريع وفرص الشراكات في العالم

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

تنطلق غداً فعاليات الدورة التاسعة من ملتقى الاستثمار السنوي في دبي بمشاركة أكثر من 20000 من قادة الشركات وصانعي السياسات ورجال الأعمال والمستثمرين الإقليميين والدوليين ورجال الأعمال وكبار الأكاديميين والخبراء والمهتمين من أكثر من 140 دولة لاستشراف فرص التعاون والشراكات والمشاريع الاستثمارية ودورها في دعم التنمية المستدامة عالمياً، والقضايا والتحديات الرئيسية في عصر الابتكارات الرقمية.

ويبحث الملتقى بمشاركة 5 رؤساء دول ورؤساء وزراء و27 وزيراً، سبل توفير التواصل بين كافة الأطراف، حيث سيتم تنظيم اجتماعات ثنائية للمسؤولين الحكوميين والمديرين التنفيذيين في القطاع الخاص ورجال الأعمال والمستثمرين للتواصل والتعاون ومناقشة المشاريع الاستثمارية والشراكات المستقبلية من مناطق مختلفة حول العالم، بالإضافة إلى ذلك سيعقد الحدث جلسة تواصل سريعة للمستثمرين للقاء مع الشركاء المحتملين وتقديم فرص العمل. وأظهر الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي نمواً إيجابياً يصل إلى 3% الفترة الحالية ليصل حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 694 مليار دولار.

وسينضم رؤساء الدول ووزراء الحكومة وغيرهم من كبار المسؤولين العموميين، بالإضافة إلى شخصيات عالمية بارزة في مجال الأعمال، وما يزيد على 1000 خبير أجنبي مباشر، وممثلين عن غرف التجارة والصناعة ومجالس الأعمال الذين يحضرون الملتقى الرفيع المستوى. ولقد تم إعدادهم لمواجهة أكثر التحديات والفرص الرئيسية إلحاحاً في خضم الابتكارات الرقمية الأساسية والتطورات التكنولوجية والاتجاهات العالمية المؤثرة.

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