دبي تستشرف دور الشركات الناشئة في خلق فرص العمل

المصدر: دبي - البيان

تنطلق في دبي غداً فعاليات ملتقى الشركات الناشئة «2019 AIM Startup» بمبادرة من البرنامج الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة التابع لوزارة الاقتصاد، حيث يستشرف دور الشركات الناشئة كمحرك رئيسي في خلق فرص العمل.

وكشفت تقارير أن الشركات الناشئة تولد فرص عمل كبيرة على الصعيد العالمي، مما يساعد على زيادة فرص النمو الاقتصادي. وعلى سبيل المثال، توفر الشركات الناشئة نصف فرص العمل الجديدة في السوق، حيث إن كل شركة تولد 12 وظيفة بعد عامين ونصف على الانطلاق.

وقال داوود الشيزاوي، رئيس اللجنة المنظمة لملتقى الشركات الناشئة: «يتم إنشاء المزيد من الوظائف مع إنشاء الشركات الناشئة في جميع أنحاء العالم، مما ينتج عنه فرص تؤدي إلى تحسين نوعية الحياة وتحسين مستوى المعيشة في مختلف البلدان.

وهذا الدور المحدد للشركات الناشئة أمر بالغ الأهمية للجهود العالمية المتعلقة بمعدل البطالة. ويعمل ملتقى الشركات الناشئة على تسليط الضوء على هذا الموضوع على مدى ثلاثة أيام».

وأضاف الشيزاوي: «في كل عام نرى مهنيين جدداً ينضمون إلى سوق العمل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وفق تقرير خبراء الصناعة، فإن ما يقرب من ستة ملايين فرد إضافي سينضمون إلى القوى العاملة سنويًا بين عامي 2018 و2035».

وأظهر بحث أجراه مستشارو الموارد البشرية أن الغالبية العظمى من الطامحين للوظائف الذين يمثلون 80%، يفضلون وظائف في الشركات الناشئة مقارنة بمثيلتها من الشركات التقليدية.

وأضاف الشيزاوي أن المشاركين في ملتقى استثمار الشركات الناشئة سوف يلقون نظرة فاحصة على الفرص والتحديات فيما يتعلق بهذه القضية ونحن نسعى جاهدين للتأكد من أن الشركات الناشئة توفر وظائف جيدة، خاصة لأصحاب الدخل المحدود«.

وختم الشيزاوي حديثه قائلاً:»علينا أيضاً أن نكرس جهودنا من حيث تزويد الشركات الناشئة الجديدة بالكفاءات المناسبة لتلبية احتياجات السوق. وفي ملتقى استثمار الشركات الناشئة، ستكون الفرصة متاحة أمام الشركات الناشئة للقاء المستثمرين العالميين والشركاء التجاريين المحتملين.

ويوفر الحدث منصة مثالية للشركات الناشئة التي تسعى إلى زيادة رأس المال والتوسع في أسواق جديدة وإقامة علاقات تجارية ذات أهداف هامة مع كبار المستثمرين وقادة الأعمال وممثلي المؤسسات الدولية والهيئات الحكومية.