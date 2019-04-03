العالم يتبنى سياسات دبي في «بلوك تشين»

المصدر: دبي – وائل اللبابيدي

أعلنت الدكتورة عائشة بن بشر، مدير عام دبي الذكية، أن دبي ستنشر قريباً بالتعاون مع البنك الدولي أولى سياسات بلوك تشين على مستوى العالم التي تنظّم عملية الحوكمة والمشاركة والاستثمار في هذه التقنية، بالتزامن مع انطلاق أسبوع جيتكس للتقنية أكتوبر المقبل، ما يعكس سعي الإمارة الحثيث لقيادة التوجهات والفكر العالمي في «بلوك تشين».

وأضافت بن بشر على هامش أعمال الدورة السنوية الثانية لقمة مستقبل البلوك تشين، التي انطلقت في دبي أمس، بحضور سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، أن مبادرات «دبي الذكية» في تطبيق حلول «بلوك تشين» وغيرها من مشاريع التحول الرقمي بنجاح على المستوى الحكومي دعت البنك الدولي للاستفادة من تلك التجارب لتكون نواة للسياسات العالمية التي ستؤدي لتنظيم عملية الاستثمار في «بلوك تشين» وتحدّد دور المشاركين فيها وسبل توظيفها، وبالتالي زيادة حجم الاستثمار في التقنية المتوقع أن يصل حجم سوقها العالمي إلى 20 مليار دولار بحلول 2024.

ولفتت إلى أن 114 شركة ناشئة مختصة بتقنية «بلوك تشين» تتخذ من دبي مقراً، ما يجعل الإمارة من أولى المدن على مستوى العالم جذباً للأفكار والابتكارات الملهمة والخاصة بهذه التقنية التي تشكل ركيزة أساسية في بناء مدن المستقبل.

وأفادت أن «دبي الذكية» أطلقت 20 نموذجاً تجريبياً إضافياً «POC» من حلول «بلوك تشين» في عدد من القطاعات مثل البنوك والطاقة والصحة الخدمات اللوجستية والعقارات والمحاكم، مؤكدة الانتقال إلى مراحل متطورة مع شركاء متعددين من القطاعين الحكومي والخاص في تطبيق تلك النماذج. وتوقعت دخول تلك التجارب مرحلة التطبيق بداية 2020.

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