دبي الذكية والبنك الدولي ينشران «بلوك تشين» عالمياً

المصدر: Ⅶ دبي – وائل اللبابيدي

افتتح سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم أمس أعمال الدورة السنوية الثانية لـ«قمة مستقبل بلوك تشين»، الفعالية الأكثر تأثيراً في العالم والأكبر على مستوى المنطقة لتكنولوجيا «بلوك تشين» والتي تستضيفها «دبي الذكية» ومركز دبي التجاري العالمي.

وقام سموه بجولة تفقدية في المعرض المصاحب للقمة، والتقى العارضين المشاركين في هذا الحدث السنوي المميز الذي تجري أعماله على مدار يومين، ويجمع نخبة من الشخصيات والجهات المؤثرة في هذا المجال وأصحاب الرؤى والجهات الحكومية وأشهر العلامات التجارية وغيرها من المؤسسات التي تبنّت هذه التكنولوجيا من أجل تسريع تبني التكنولوجيا على نطاق عالمي موسّع.

وأكدت الدكتورة عائشة بنت بطي بن بشر مدير عام دبي الذكية في كلمة القمة، تطلع دبي لأن تكون مركزاً عالمياً لتقنية بلوك تشين ونموذجاً يحتذى به في تطوير هذه التكنولوجيا مشيرة إلى أن أعمال القمة في دورتها الثانية من المقرر لها أن تركّز على تبني بلوك تشين على نطاق عالمي، مشيرة إلى أن دبي من أولى مدن العالم جذباً للشركات المختصة بتقنيات بلوك تشين بإجمالي 114 شركة بنهاية 2018 من جميع أنحاء العالم.

وأفادت في تصريحات على هامش القمة بأن دبي الذكية ستنشر قريباً بالتعاون مع البنك الدولي سياسات بلوك تشين أول مرة على مستوى العالم متوقعة إطلاق تلك السياسات التي ترسّخ البنية التحتية التنظيمية لـ«بلوك تشين» وحوكمة الاستثمار في هذه التقنية بالتزامن مع انطلاق أسبوع جيتكس للتقنية خلال شهر أكتوبر المقبل، مشيرة إلى أن مبادرات «دبي الذكية» الناجحة في تطبيق حلول بلوك تشين وغيرها من مشاريع التحول الرقمي على مستوى الحكومة دعت البنك الدولي إلى أن نشر تلك السياسات سيؤدي لتنظيم عملية الاستثمار في تقنية «بلوك تشين» وتحديد دور المشاركين فيها وسبل توظيفها في المؤسسات، وبالتالي زيادة حجم الاستثمار في هذه التقنية التي من المتوقع أن يصل حجم سوقها العالمي إلى 20 مليار دولار بحلول 2024.

وأوضحت قائلة: «لدى تطبيق أي تقنية ناشئة من الطبيعي أن يكون هنالك الكثير من التحديات، ومنها ضرورة وجود سياسات واضحة تنظم عملية تطبيق تقنيات بلوك تشين.

واليوم وبفضل خبرتنا وتجربتنا الناجحة في تطبيق هذه التقنية في القطاعات الحكومية والخاصة في دبي، وإجابتنا عن العديد من الأسئلة التي يطرحها مديرو المعلومات بخصوص هذه التقنية، تمكن فريق دبي الذكية من صياغة هذه السياسات، وهو ما دعا البنك الدولي لدعوتنا قبل أسبوعين في واشنطن للقاء والاستفادة من تجربة دبي في هذا المجال، وقد تفاجؤوا بغنى وغزارة هذه السياسات التي كانت لا تزال قيد التطوير، وطلب الرئيس التنفيذي للمعلومات في البنك الدولي أن يتم تبني السياسات التي وضعتها دبي ونشرها على مستوى العالم من خلال البنك الدولي، وستكون تلك السياسات تنظيمية حوكمية وتوضح حقوق المشاركين والمستثمرين في منصات بلوك تشين مثل عملية الدخول في المنصة وتحديد حصص ملكية المنصة والبيانات الموجودة، وغيرها».

20 حالة

كما أكدت الدكتورة عائشة بن بشر، أن «دبي الذكية» تقوم بتجريب 20 حالة POC إضافية من حلول بلوك تشين وانتقلنا إلى مراحل متطورة مع شركاء متعددين في تطبيق تلك الحالات في قطاعات حيوية مثل البنوك والطاقة والصحة الخدمات اللوجستية والعقارات والمحاكم، متوقعة إطلاق تلك التجارب في بداية 2020.

وكانت دبي الذكية أطلقت في سبتمبر 2018 نظام التسوية والمطابقة لسداد دبي عبر تقنية بلوك تشين، الأول من نوعه على مستوى الحكومات الذكية في العالم، والذي تم تطويره بالتعاون مع دائرة المالية في دبي كتحديث مدعوم من نظام بلوك تشين لنظام الدائرة المالي، فيما تعد دائرة الأراضي والأملاك في دبي الجهة الحكومية الأولى على مستوى العالم التي تطبق تعاملاتها كافة عبر شبكة بلوك تشين.

منصة بلوك تشين كخدمة

وشهدت القمة كذلك انطلاق فعالية تجربة مدينة المستقبل أول مرة على مستوى العالم، التي تستضيفها شركة دو وهي أول فعالية يغلب عليها طابع الألعاب الإلكترونية والترميز في هذا القطاع.

وقال مروان بن دلموك، نائب أول للرئيس لحلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وعمليات المدينة الذكية في شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة دو إن تفعيل منصة بلوك تشين كخدمة (BPaaS) في الإمارات المتوقع إطلاقها خلال النصف الثاني من العام الحالي سيساعد الدوائر الحكومية والخاصة في الإمارات على البدء بمرحلة التحول الذكي على منصة بلوك تشين، ولفت إلى وجود خمسة تطبيقات في مرحلة التجريب حالياً على منصة بلوك تشين الخاصة بدو يتم عرضها في القمة ومنها توثيق الشهادات وتوثيق الأدوية وتبرعات الدم وتدقيق لوائح المفتشين، وغيرها، لافتاً إلى أن نشر الوعي بهذه التقنية سيساهم في انتشارها.

وأضاف: ستحقق حلول وتطبيقات بلوك تشين وفورات على الهيئات الحكومية من خلال اختصار الوقت والجهد الإنساني والمعاملات الورقية، ونعتقد أن تلك الحلول ستوفر على المستخدم كذلك جزءاً من التكاليف كما أن الفوائد التي تقدمها تقنية بلوك تشين لقطاعات الأعمال، لا تقتصر على تمكين مختلف الجهات من مشاركة البيانات عبر شبكة لامركزية فحسب، وإنما أيضاً ستوفر المنصة مستويات أمان وشفافية عالية.

عالم لا مركزي

وقال رامي معلوف، المدير العام لقسم الحلول في شركة «كونسانسيس الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا»: «تمثل قمة مستقبل بلوك تشين منصة رائعة لعرض خبراتنا وحلولنا المصممة لتحقيق المزيد من التقدم نحو عالم لا مركزي يتسم بمستوى أعلى من الكفاءة والأمان والفعالية من حيث التكلفة.

كذلك، هناك فرصة كبيرة لتطبيق تقنية بلوك تشين في جميع القطاعات في دبي، ونحن على يقين من أن الدعم الذي تقدمه حكومة دبي لتطبيق تقنية بلوك تشين واعد للغاية وسيؤدي إلى أن تصبح المدينة من أوائل المدن التي تعتمد رسمياً على تقنية بلوك تشين».

وتحدث فيل تشين مدير العمليات اللامركزية في شركة «إتش تي سي» عن تجربته في تأسيس وتصميم «اكسودوس 1» وهو يعد أول هاتف ذكي يعمل بتقنية بلوك تشين بالنسبة للإنترنت اللامركزي. وتستقبل «قمة مستقبل بلوك تشين» أكثر من 10 آلاف زائر وكوكبة من المتحدثين من علامات تجارية عالمية رائدة، مثل كوكاكولا وتينسنت وجونسون آند جونسون ومايرسك وبنك «إتش إس بي سي» و«إي باي» و«فيديكس» و«لوفتهانزا».

منتدى بلوك بيسك آسيا

وشهدت القمة «منتدى بلوك بيسك آسيا» المرة الأولى، الذي يُعقد بالشراكة مع مؤسسة «كاميلوت العالمية للمؤتمرات»، والذي تم خلاله تسليط الضوء على المسيرة البارزة لدول القارة الآسيوية في بزوغ فجر «بلوك تشين» في الوقت الذي يتجلى الدور الراسخ للقارة كحاضنة ترسي معايير ابتكارات «بلوك تشين».

برنامج المستثمر

ويُعقد خلال القمة «برنامج المستثمر» الذي يهدف إلى مضاعفة حجم الاستثمارات للشركات الناشئة بما يتيح لها سهولة التواصل مع كبار المستثمرين مع منصة «تواصل بلوك تشين» إلى جانب عددٍ من العروض وورش العمل المباشرة ونماذج الأعمال والعروض التجريبية، وإطلاق عددٍ من المنتجات.

وقالت تريكسي لوه ميرماند نائب الرئيس الأول لإدارة الفعاليات والمعارض في مركز دبي التجاري العالمي إن دبي ودولة الإمارات تقود جهود التحوّل بمجال بلوك تشين.. مشيرة إلى أن انعقاد القمة يعكس مستقبل بلوك تشين والمكانة الرائدة التي نحظى بها بهذا المجال على مستوى العالم.

وأضافت: يجمع انعقاد دورة العام الحالي للقمة نخبة من أبرز المتحدثين 67% منهم يشاركون كمتحدثين في المنطقة للمرة الأولى، لافتة إلى أن الحدث يشكّل أكبر منصة تحتضن الشركات الناشئة في مجالات ابتكارات الهوية الرقمية والعقود الذكية والترميز وغيرها.

جولة تحدٍّ عالمية

تنطلق خلال القمة الجولة الثالثة من تحدي بلوك تشين العالمي، والذي ستقوم خلاله 20 شركة ناشئة من جميع أنحاء العالم بطرح أفكارها ومشاريعها، بعد أن ازداد عدد طلبات المشاركة بنسبة 250% بإجمالي 700 طلب من 79 دولة.

وسيساهم التحدي في تحقيق أهداف استراتيجية دبي لبلوك تشين، التي تهدف إلى الاستغناء عن أكثر من 100 مليون معاملة ورقية سنوياً ما يوفر للإمارة 1.5 مليار دولار سنوياً وجعل دبي أول مدينة في العالم تدار بالكامل بواسطة منصة بلوك تشين بحلول 2020، من خلال تحديد الأفكار القابلة للتطبيق والاستثمار في ابتكاراتها.