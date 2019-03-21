مكتوم بن محمد: بيئة دبي تشجع الشركات على توسيع استثماراتها

المصدر: دبي - وام

أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، رئيس مركز دبي المالي العالمي، خلال استقباله أنطونيو نيري، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة «هيوليت باكارد»، أمس، أن البنية التحتية عالية الجودة والاستدامة تشجع الشركات والمؤسسات على التوسّع في استثماراتها.

واطلع سموه على الخطط المستقبلية للشركة التي تتخذ من دبي مقراً إقليمياً، حيث ستقوم بإطلاق مبادرة «كراج الحياة الرقمية» لبناء نظام متكامل فائق السرعة ليواكب احتياجات الطلب المحلي على التكنولوجيا الناشئة.

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