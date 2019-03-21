هيوليت باكارد إنتربرايز تطلق مراكز ابتكار في الإمارات

المصدر: دبي - البيان

أعلنت «هيوليت باكارد إنتربرايز» أمس عن إطلاق مبادرة عالمية لتأسيس هيوليت باكارد إنتربرايز ديجيتال لايف كراج الجيل القادم من مراكز الابتكار التابعة للشركة التي ستنتشر حول العالم بهدف إحداث نقلة نوعية في كيفية تأثير التكنولوجيا على المجتمع وبعد إطلاق أول المراكز في الإمارات، سيتم الإعلان عن مواقع جديدة في أنحاء العالم قريباً.

ومن المقرر افتتاح أول هذه المراكز في دبي خلال سبتمبر المقبل، ليعمل على تسريع تطور منظومة الابتكار في الإمارات كما سيدعم المركز مبادرة (الإمارات الذكية)، وتحقيق أهداف (رؤية الإمارات 2021) و(الأجندة الوطنية للعلوم المتقدمة 2031).

وستعمل مراكز (ديجيتال لايف كراج) كحاضنة لتسريع الأعمال تستند إلى نموذج الابتكار المشترك، وسيتم تشغيلها بالتعاون مع شركاء محليين وعالميين لوضع مفاهيم تكنولوجية مبتكرة وتطويرها لتصبح دليلاً عملياً على القيمة وتسريع دورة حياة الابتكار من مرحلة وضع الأفكار إلى مرحلة الإنتاج.

الحلول الرقمية

وستساعد مراكز (هيوليت باكارد إنتربرايز ديجيتال لايف كراج) الشركاء والعملاء في إثبات قيمة الحلول الرقمية المبتكرة والجاهزة لدخول مرحلة الإنتاج والتي تقدم فوائد واضحة للمجتمع والأعمال وتعزيز جهود الأبحاث والتطوير لديهم ضمن مجموعة محددة من المجالات المتقدمة بالإضافة إلى الاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة لدى هيوليت باكارد إنتربرايز، بما في ذلك تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والسحابة و(إيدج) والحوسبة عالية الأداء والبنية التحتية المتطورة.

وقال أنطونيو نيري، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة (هيوليت باكارد إنتربرايز): «باتت التكنولوجيا اليوم جزءاً لا يتجزأ من حياتنا، إذ أحدثت نقلة نوعية فيما يمكننا القيام به وتسعى (هيوليت باكارد إنتربرايز) لإلهام المجتمعات المحلية والجمع بين الشركاء الحكوميين وجهات القطاع للتعاون في مجال ابتكار وتطوير أسلوب حياة الناس وكيفية ممارستهم لأعمالهم.

وتعتبر رؤية الإمارات في مجال الابتكار واقتصادها الديناميكي المتنامي من أهم الأسباب التي حفزتنا لافتتاح أول مراكز (ديجيتال لايف كراج) هنا في دبي