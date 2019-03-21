مكتوم بن محمد: كل الدعم للاستثمار واستقطاب الشركات العالمية

المصدر: دبي - وام

استقبل سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، رئيس مركز دبي المالي العالمي، في مقر المجلس التنفيذي بدبي، أمس، أنطونيو نيري، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة «هيوليت باكارد».

ورحب نائب حاكم دبي خلال اللقاء، بأنطونيو نيري والوفد المرافق له، مشيراً سموه إلى سعي حكومة دبي الدائم لتوفير كل سبل الدعم للاستثمار واستقطاب الشركات العالمية للعمل في دبي، للاستفادة من بيئة العمل المثالية والمطورة، المدعومة ببنية تحتية عالية الجودة والاستدامة، تشجع الشركات والمؤسسات على التوسع في استثماراها ضمن مختلف مجالاته.

خطط مستقبلية

واطلع سمو الشيخ مكتوم بن محمد، على المشاريع والخطط المستقبلية للشركة، التي تتخذ من دبي مقراً إقليمياً لها، حيث ستقوم الشركة خلال الفترة المقبلة، بإطلاق عدد من المشاريع والمبادرات، من بينها مبادرة «كراج الحياة الرقمية»، وهي مبادرة تسعى من خلالها الشركة، لبناء نظام متكامل فائق السرعة، ليواكب احتياجات الطلب المحلي على التكنولوجيا الناشئة، مثل الذكاء الاصطناعي، وغيرها من المجالات التكنولوجية الحديثة، كما ستقوم الشركة كذلك باستضافة مؤتمر للتكنولوجيا، بعنوان «اكتشف المزيد».

الحاسوب والتكنولوجيا

وتأسست «هيوليت باكارد» الأمريكية في عام 1939، وتخصصت في مجال الحاسوب والتكنولوجيا، وتصنيع أجهزة الحاسب، وتخزين المعلومات، والشبكات، والطابعات، إلى جانب المعدات الطبية، ثم انقسم كيان «هويليت باكارد» في عام 2015 إلى شركتين، هما: HP لأجهزة الحاسوب والطابعات، وشركة «Hewlett Packard Enterprise»، التي تركز على أنظمة البرمجيات، وتوفير الأنظمة والخدمات لشركات الأعمال.

وبلغت إيرادات شركة Hp في عام 2017، 52 مليار دولار، بينما بلغت إيرادات شركة «Hewlett Packard Enterprise» في العام نفسه، 28 مليار دولار، ويبلغ عدد الموظفين في الشركة 66 ألف موظف.

حضر اللقاء، معالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة، وعيسى كاظم محافظ مركز دبي المالي العالمي، وهلال سعيد المري الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي التجاري العالمي، ومالك سلطان آل مالك الرئيس التنفيذي لمجموعة تيكوم.