الإمارات ضمن الكبار عالمياً في الإبداع التجاري والشركات الناشئة

المصدر: دبي - وائل الخطيب

تصدرت الإمارات منطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا في مؤشر أفضل الدول في مجال الإبداع التجاري لعام 2018، والمركز 13 في قائمة الدول العشرين متفوقة على السويد وإسبانيا، وهونغ كونغ، والصين والدنمارك، في التصنيف الذي أصدرته شركة «بيغ وون»، كما تصدرت تصنيف أكثر الدول احتضاناً للشركات الناشئة والمركز 31 عالمياً في مؤشر «أكثر الدول صداقة للشركات الناشئة في العالم 2019» الصادر حديثاً عن مجلة «سيو وورلد» الذي ضم 62 دولة.

وتفوقت الإمارات في مؤشر الشركات الناشئة على اليونان، وإندونيسيا والنرويج ونيوزيلندا وجنوب أفريقيا والمكسيك وبلجيكا، واستندت التصنيفات إلى خمسة مقاييس رئيسية لقدرات البلد التنافسية.

وعلى صعيد متصل، تُعد الإمارات ثاني أكبر سوق للمشاريع في منطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا في ظل وجود حوالي 900 مليار دولار (3.3 تريليونات درهم) من المشاريع المخطط لها أو قيد التنفيذ، وفقاً لما ذكره تقرير حديث نشرته مجلة ميد.

وأضافت المجلة أن هناك مشاريع بقيمة 589 مليار دولار تحت الإنشاء إلى جانب جملة من المشاريع التي أعلن عنها دون أن تتم ترسيتها بعد، بقيمة تناهز 310 مليارات دولار، موضحة أنه بفضل دبي وأبوظبي بمحركيهما الاقتصاديين تُعد الإمارات واحدة من أقوى الاقتصادات وأكثرها مرونة وتنوعاً في المنطقة.

وقال تقرير حديث أصدرته مجموعة «فوكس اكونوميكس» الإسبانية، إن جرعات المحفزات المالية القوية، واستمرار الاستثمار في البنية التحتية المتعلقة بالتحضير لمعرض إكسبو، ستدفع زخم النمو خلال العام الجاري.

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