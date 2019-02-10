الدولة الأسرع نمواً في المنطقة

المصدر: دبي- سيد صالح

توقّع محللون وخبراء لدى مؤسسة «كابيتال إيكونوميكس» البريطانية أن تقود الإمارات حركة النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا خلال 2019، وأن تكون هي الأسرع والأعلى نمواً، بنمو لا يقل معدله عن 3.5%.

ورجحت المؤسسة أن يكون اقتصاد الإمارات هو الأفضل أداءً على مستوى المنطقة خلال العام الجاري، وأن يلقى دعماً قوياً في نموه من «اكسبو 2020 »، وأن ألا تسبب أسعار النفط المنخفضة ضغوطاً كبرى على الموازنات العامة لدول الخليج، إلا أن اتباع سياسات مالية أشد صرامة وانخفاض عائدات النفط يمكنهما أن يكونان سببين رئيسين لتراجع معدلات النمو الاقتصادي في دول الخليج باستثناء الإمارات، والتي أفاد التقرير بأن سياستها المالية في 2019 ستظل داعمة لنموها الاقتصادي.

وقال:» يستفيد النمو الاقتصادي في الإمارات من دفعة قوية من الإنفاق المتزايد على البنية التحتية وقطاع الانشاءات، وخاصة مع اقتراب معرض اكسبو».

وأضاف: «سيظل الحساب الجاري للإمارات يحقق فائضاً في 2019، وأما الموازنة العامة، فلن تشهد سوى عجزاً ضئيلاً يمكن تعويضه بسهولة من الوفورات الهائلة المحققة».