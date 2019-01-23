حمدان بن محمد يلتقي الرئيس التنفيذي لـ "سيسكو" في دافوس

المصدر: وام

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أهمية بناء علاقات استراتيجية مع شركات التكنولوجيا العالمية التي تمثل نماذج متقدمة في الابتكار وتوظيف التكنولوجيا المتقدمة في تطوير عملياتها، تتفوق على اقتصادات العديد من الدول.

جاء ذلك، خلال لقاء سموه مع تشاك روبنز الرئيس التنفيذي لشركة "سيسكو"، اليوم الأربعاء، في دافوس بسويسرا، بحضور معالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل ومعالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة دولة المسؤولة عن ملف الأمن الغذائي ومعالي عمر بن سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الإصطناعي، ومعالي محمد إبراهيم الشيباني مدير عام ديوان صاحب السمو حاكم دبي، وسعادة عبد الله البسطي أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وسعادة عبد الله بن طوق الأمين العام لمجلس الوزراء.

وقال سموه: "إن دولة الإمارات تدرك محورية استشراف المستقبل وأهمية تبني التكنولوجيا الناشئة والحلول التي توفرها في تطوير نماذج عملها وتجاربها، وهدفنا تعزيز شراكاتنا الاقتصادية والمعرفية وتطوير تجربتنا بالتعاون مع الجهات الحكومية ورواد القطاع الخاص من مختلف أنحاء العالم".

وأشار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم إلى أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" ، تمثل مركزا عالميا للابتكار وبيئة محفزة لممارسة الأعمال واستقطاب أفضل العقول عبر توفير البنية التحتية المتقدمة لرواد الأعمال والشركات العالمية والناشئة.

وأكد سموه حرص دولة الإمارات بشكل عام ودبي بشكل خاص على التعاون مع رواد التكنولوجيا في القطاع الخاص، ومن ضمنهم شركة "سيسكو" لتطوير ابتكارات نوعية، وتطوير الأدوات اللازمة لتحقيق انتقال سلس إلى المستقبل.

واستعرض سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم - خلال اللقاء - آفاق التعاون المستقبلي مع "سيسكو" من خلال مجموعة من المشاريع المشتركة الهادفة إلى توظيف التكنولوجيا المتقدمة والفضاء الرقمي في كافة المجالات.

يذكر أن سموه يترأس وفد الدولة رفيع المستوى المشارك في فعاليات الدورة التاسعة والأربعين للمنتدى الاقتصادي العالمي التي انطلقت في دافوس أمس الثلاثاء وتتواصل حتى الجمعة 25 يناير الحالي.