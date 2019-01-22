حمدان بن محمد يبحث مع مؤسس منتدى"دافوس" الشراكة الاستراتيجية

المصدر: وام

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي أن ترسيخ علاقات التعاون والشراكة الدولية يمثل أساسا لتوجهات دولة الإمارات ومحورا لجهودها المتواصلة في تطوير أدوات وآليات جديدة لصناعة المستقبل.

جاء ذلك لدى اجتماع سموه مع البروفيسور كلاوس شواب المؤسس والرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي، ضمن فعاليات الدورة التاسعة والأربعين للمنتدى المنعقد في منتجع دافوس في سويسرا بحضور معالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل وعدد من الوزراء والمسؤولين.

و قال سمو ولي عهد دبي إن المشاركة الفاعلة لدولة الإمارات في المنتدى الاقتصادي العالمي تجسد توجيهات القيادة بأهمية تعزيز الشراكات الدولية الناجحة البناء عليها لخدمة المجتمعات .. لافتا إلى أهمية المنتدى كمنصة عالمية لتطوير التوجهات والرؤى المستقبلية.

و بحث سموه مع كلاوس شواب تعزيز العلاقة المتميزة بين دولة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي والتعاون المشترك في مجالات تبني تكنولوجيا المستقبل وتوظيف أدوات الثورة الصناعية الرابعة في ترسيخ نموذج جديد لعولمة المعرفة والابتكارات الهادفة للارتقاء بمستويات جودة حياة المجتمعات وضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

و يترأس سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم وفد دولة الإمارات المشارك في اجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي خلال الفترة من 22 إلى 25 يناير الحالي تحت شعار "العولمة في عصر الثورة الصناعية الرابعة: رسم ملامح البنية العالمية في عصر الثورة الصناعية الرابعة".

ويشارك في المنتدى أكثر من 3000 شخصية عالمية بينهم رؤساء دول وحكومات ووزراء وأكاديميون وممثلون لمنظمات المجتمع ورؤساء المنظمات الأممية الدولية وقيادات قطاع الأعمال في العالم.