تعرف على «المسافر رقم مليار» وعلى تفاصيل رحلته في دبي

المصدر: البيان الإلكتروني

خصصت مطارات دبي الأسبوع الماضي ترحيباً خاصاً بالمسافر رقم مليار وهو طفل يدعى آرجون يبلغ من العمر 9 سنوات جاء لزيارة مدينة دبي من مدينة أورلاندو بولاية فلوريدا برفقة عائلته على متن طائرة طيران الإمارات EK220.

وكان في استقبال أرجون سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، الذي رحب بالطفل وعائلته في زيارتهم الأولى إلى دبي.

خلال فترة إقامتهم التي تستمر أربعة أيام، سيستمتع أرجون ووالده فينكاتيش ووالدته راميا، وشقيقه فارون البالغ من العمر 13 عاماً، بزيارة أشهر المعالم السياحية في المدينة وسيتم معاملتهم معاملة "النجوم والمشاهير"، إذ ستقيم العائلة في فندق أتلانتس الفاخر وسيتناولون عشاءهم في المطاعم الحائزة على الجوائز وسيتمكنون من قضاء يوم كامل في حديقة أكوافنتشر المائية. وزيارة إلى أطول مبنى في العالم - برج خليفة – وجولة في عدد كبير من المناطق السياحية، تليها تجربة التسوق الشخصية في دبي مول. كما سيعملون على زيارة معالم مدينة دبي التاريخية، منها حي الفهيدي التاريخي.

وذكرت مطارات دبي أنها ستقوم بنشر أهم ما يميز زيارة العائلة عبر حساباتها الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي.

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