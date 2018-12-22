اهتمام إعلامي عالمي باستقبال مطار دبي مليار مسافر

المصدر: دبي - وائل الخطيب

أبدت وسائل إعلام عالمية اهتماماً كبيراً بما حققه مطار دبي الدولي من نجاحات تجلَّت في استقباله المسافر رقم مليار، مشيرة إلى أن وجود مليار مسافر يمر عبر أبواب المطار يُعد علامة قوية على الجذب العالمي، ومسوغاً قوياً للمدينة وقيادتها، للاحتفال علناً بهذا الحدث التاريخي. وأبرزت وكالة بلومبرغ بتقرير تحت عنوان «أحد أكثر المطارات ازدحاماً يستقبل مسافره رقم مليار»، ما أكده صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، أنه «عندما تكون دبي مطاراً لمليار إنسان، نعرف أننا وصلنا لمحطة جديدة. وبدأنا رحلة مختلفة. وأقلعنا باتجاه مستقبل أجمل. مليار إنسان اتخذوا دبي وجهةً لهم. مليار إنسان كنّا جزءاً من قصتهم. نحن مطار العالم ووجهته وقلبه».

ويعتبرمطار دبي ثالث أكثر مطارات العالم ازدحاماً ولكنه يُعتبر المطار الأكثر ازدحاماً في العالم بالنسبة للمسافرين الدوليين. ويتطلع ليحمل هذا اللقب بحلول نهاية العقد الحالي.

وتحت عنوان «دبي تحتفل بالمسافر المليار» قال موقع «نيوز 8»: كان «أرجون»، وهو صبي يبلغ من العمر 9 أعوام من أورلاندو بولاية فلوريدا، المسافر المليار في مطار دبي الدولي، حيث استقبل مع عائلته من رحلتهما من أورلاندو استقبالاً حافلاً، مع ضيافة لمدة أربعة أيام في دبي.

ووصف المطار هذا الاستقبال بأنه «جوهري» ضمن قائمة طويلة من الإنجازات منذ افتتاحه لأول مرة في سبتمبر عام 1960 عندما كان يضم مبنى صغيراً وممراً رملياً مرصوفاً.

وأبرزت صحيفة «بزنس ميرور» ما قاله صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «نحن نعلم أننا وصلنا لمحطة جديدة. لقد بدأنا رحلة جديدة، ونحن نتجه نحو مستقبل أكثر إشراقاً». وبدوره أبرز موقع «ذا درايف» التابع لمؤسسة تايم البريطانية هذا الحدث التاريخي، حيث قال إن مطار دبي الدولي استقبل المسافر المليار وسط فترة نمو حاد.