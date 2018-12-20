محمد بن راشد: مطار دبي الدولي يستقبل المسافر رقم مليار

المصدر: البيان الإلكتروني

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن مطار دبي الدولي استقبل اليوم المسافر رقم مليار.

وأضاف سموه عبر سلسلة من التغريدات عبر حسابه الرسمي في تويتر، أنه "عندما تكون دبي مطارا لمليار إنسان، نعرف أننا وصلنا لمحطة جديدة.. وبدأنا رحلة مختلفة .. وأقلعنا باتجاه مستقبل أجمل.. مليار إنسان اتخذوا دبي وجهة لهم.. مليار إنسان كنّا جزء من قصتهم ... نحن مطار العالم ووجهته وقلبه."

وشكر سموه فريق مطار دبي، والشيخ أحمد بن سعيد، وقال: "فخرنا لا يعادله الا تواضعنا أمام الإنجاز ... وإصرارنا على إكمال الرحلة كأفضل فريق في العالم يعمل على نقل البشر بسهولة عبر القارات والمحيطات .. لتحقيق أحلامهم وملاقاة أحبابهم واكتشاف جمال هذا الكوكب عبر قاراته ومحيطاته."

استقبل مطار دبي الدولي اليوم المسافر رقم مليار ...

عندما تكون دبي مطارا لمليار إنسان، نعرف أننا وصلنا لمحطة جديدة .. وبدأنا رحلة مختلفة .. وأقلعنا باتجاه مستقبل أجمل.. مليار إنسان اتخذوا دبي وجهة لهم.. مليار إنسان كنّا جزء من قصتهم ... نحن مطار العالم ووجهته وقلبه pic.twitter.com/j3ZqxmeB8U — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) December 20, 2018