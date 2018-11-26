2500 شركة تستشرف مستقبل الإنشاءات في «الخمسة الكبار» بدبي اليوم

المصدر: Ⅶ دبي - مشرق علي حيدر

تنطلق اليوم في مركز دبي التجاري العالمي، فعاليات معرض الخمسة الكبار، أكبر حدث متخصص في الإنشاءات في المنطقة بمشاركة 2500 شركة من 60 دولة، ويستمر المعرض حتى الخميس المقبل وسط تقارير متفائلة تتحدث عن نمو بنسبة 17.4% في عدد مشاريع الإنشاءات النشطة في الإمارات مقارنةً بالعام السابق، وزيادة بنسبة 8.6% من حيث القيمة؛ والتي بلغت 818 مليار دولار.

يجمع المعرض أكثر العقول بريقًا واستشرافًا للمستقبل من جميع أنحاء العالم لمناقشة حاضر ومستقبل الإنشاءات من خلال أكثر من 90 ساعة من الجلسات التعليمية التي يمكن حضورها مجانًا من خلال حوارات «5 The Big»، إلى جانب مؤتمرين رفيعي المستوى، وسيتم تسليط الضوء على التقنيات الواعدة وحلول البناء والمواد في المعرض».

وتتوقع الشركة المنظمة أن تستقبل دورة هذا العام 79 ألف زائر من المتخصصين في مجال الإنشاءات.

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