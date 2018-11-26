7 قمم تناقش تقنيات غير مسبوقة في صناعة البناء والتشييد

المصدر: Ⅶ دبي ــ البيان:

أعلنت شركة dmg للفعاليات والمنظمة للمعرض، أن النسخة 39 من معرض الخمسة الكبار ستقدم «تقنيات وحلولاً مبتكرة لم يسبق لها مثيل».

ويستمر المعرض في الفترة من 26 إلى 29 نوفمبر في مركز دبي التجاري العالمي. وسيسلط الضوء على رواد الأعمال الواعدين ودورهم البارز في تطوير قطاع البناء.

كما سيتناول المعرض توفير فرص العمل للجنسين في أماكن العمل عبر تقديم الدعم للنساء اللواتي يساهمن في دفع عجلة الصناعة إلى الأمام. هذا إلى جانب ما اعتاد المعرض تقديمه من تمهيد الطريق لشراكات واستثمارات جديدة تربط المختصين من جميع أنحاء العالم في دبي.

وفي هذا العام، ستنعقد خمسة معارض كجزء من معرض الخمسة الكبار، ليكون معرضاً ضخماً يغطي كامل دورة حياة البناء والتشييد، وهي:

1- فعالية جديدة مخصصة لصناعة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء والتبريد

2- إدخال حلول الطاقة الشمسية في قطاع البناء والإنشاءات

3- فعالية فريدة في المنطقة المخصصة لتنسيق المناظر الطبيعية والبنية التحتية والتنمية الحضرية

4- فعالية متخصصة في البنية التحتية وآلات البناء الثقيلة في الشرق الأوسط

5- الفعالية الأكبر في المنطقة المخصصة للخرسانة

وستقدم أكثر من 2500 شركة عارضة عالمية و30 جناحاً دولياً رسمياً، حلول بناء متكاملة ومنتجات مبتكرة في هذه الفعالية، من شأنها أن تلبي احتياجات قطاع الإنشاءات في المنطقة بالكامل، وتعكس اهتماماً متنامياً بتوسيع أسواق الإمارات ودول الخليج.

بالإضافة إلى ذلك، سيشارك أكثر من 100 خبير محلي ودولي في المعرض عبر 5 مؤتمرات قمة رفيعة المستوى وأكثر من 100 ورشة عمل خلال الأيام الأربعة للمعرض.

تتضمن السمات الرئيسية لأكبر فعاليات البناء والتشييد:

• قمة تقنيات البناء: وتنعقد اليوم حول «تمكين الابتكار في النظام الإيكولوجي للبناء»، وتلقي الضوء على التوجهات والتقنيات المستقبلية لصناعة البناء.

• قمة الطاقة المتجددة: تنعقد غداً تحت رعاية وزارة الطاقة والصناعة، في إطار موضوع «حلول الطاقة الشمسية للبناء»، عدة شخصيات بارزة.

• قمة الابتكار في البناء: تنعقد غداً وتنظمه إدارة هيئة الطرق والمواصلات، وبالشراكة مع المعهد البريطاني للمعايير، ومبادرة هيئة الطرق والمواصلات لنمذجة معلومات المباني، وتلقي الضوء على تبني الاتجاهات المستقبلية لنمذجة معلومات المباني في دولة الإمارات العربية المتحدة.

• قمة المرأة في صناعة البناء: تنعقد الأربعاء المقبل، وتلقي الضوء على النساء القويات الناجحات لمشاركة خبراتهن عن إحداث التغيير والقدرة على التأثير. وتشمل قائمة المتحدثين هند العويس، نائب الرئيس للمشاركين الدوليين في اكسبو دبي 2020. وسيتم الإعلان في ختام الندوة عن الفائزات بجوائز المرأة في مجال القيادة وامرأة العام للجيل القادم وصاحب العمل لهذا العام المناصر للشمولية والتنوع.

• قمة التخطيط العمراني: تنعقد يوم الأربعاء المقبل تحت شعار «تعزيز بيئة أكثر خضرة وصحة واستدامة تتضمن أفضل الممارسات في التصميم الحضري وتنسيق المناظر الطبيعية» متحدثين من مدينة باريس وسلطة دبي للمجمعات الإبداعية ومجلس الشارقة للتخطيط العمراني وبلدية العين وغيرهم.

• قمة ممارسة الأعمال: تنعقد الأربعاء المقبل بالشراكة مع مجمع الأعمال في جنوب دبي، قيمة متميزة وستناقش ذكاء الأعمال للعارضين والزوار ممن لديهم الرغبة في استكشاف سوق البناء الإماراتي المزدهر. وستستضيف متحدثين من اكسبو دبي 2020 وجمارك دبي وغيرهم.

• قمة الشركات الناشئة: ستعرض الشركات الناشئة المختارة في قطاع الإنشاءات، التقنيات والحلول التي ستحدث ثورة في عالم البناء في المستقبل. وفي 28 نوفمبر، ستشارك الشركات التقنية في مسابقة The Big 5 Pitch، حيث ستمنح لجنة الحكام جائزة للشركات الناشئة صاحبة أفضل المشاريع الابتكارية.