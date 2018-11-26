عمالقة البناء يتنافسون في «الخمسة الكبار» بدبي اليوم

المصدر: Ⅶ دبي - مشرق علي حيدر

تنطلق اليوم في مركز دبي التجاري العالمي فعاليات معرض الخمسة الكبار، أكبر حدث متخصص في الإنشاءات في المنطقة بمشاركة 2500 شركة من 60 دولة. يستمر المعرض الذي يقام تحت عنوان تحت شعار «تشكيل مستقبل البناء» حتى الخميس المقبل، ويحتضن 30 جناحا دوليا رسميا.

وقبيل انعقاد المعرض صدرت تقارير وإحصاءات تتحدث عن نمو بنسبة 17.4% في عدد مشاريع الإنشاءات النشطة في دولة الإمارات مقارنةً بالعام السابق، وزيادة بنسبة 8.6% من حيث القيمة؛ التي بلغت 818 مليار دولار. وتشارك في المعرض شركات وطنية وعالمية مرموقة فمن بينها إكسبو 2020 دبي، وهايبرلوب ترانسبورتيشن تكنولوجيز.

مشاركة واسعة

قالت جوسين هيجمانز، مدير مجموعة فعاليات المعرض إن الحدث يفترش مساحة تعادل مساحة 16 ملعباً لكرة القدم، يعرض فيها المشاركون آلاف المنتجات وحلول البناء التي تشمل خمسة قطاعات متخصصة: خدمات الهندسة الكهربائية والميكانيكية والسباكة، وبناء التصميمات الداخلية والتشطيبات وبناء مساحة المباني والإنشاءات الخاصة وأدوات ومواد البناء وتكنولوجيا البناء والابتكار.

تتوقع الشركة المنظمة أن تستقبل دورة هذا العام 79 ألف زائر من المتخصصين في مجال الإنشاءات، وتقول هيجمانز، إن زوار المعرض ينتمون إلى أكثر من 140 دولة، وهذا دليل واضح على دور دبي المرموق كمركز أعمال رائد يمتد إلى ما هو أبعد من منطقة الشرق الأوسط. وأكدت ثقتها بأن الحدث الذي يقام اليوم في دبي سيشكل نقطة تحول في مجال الإنشاءات، بما يمهد الطريق لتحقيق بناء أفضل وأكثر كفاءة، وتطوير مدن ذكية ومستدامة.

استشراف المستقبل

سيجمع المعرض بعضاً من أكثر العقول بريقاً واستشرافاً للمستقبل من جميع أنحاء العالم لمناقشة حاضر ومستقبل الإنشاءات من خلال أكثر من 90 ساعة من الجلسات التعليمية التي يمكن حضورها مجاناً من خلال «حوارات 5 The Big»، إلى جانب مؤتمرين رفيعي المستوى. وسيتم تسليط الضوء على التقنيات الواعدة وحلول البناء والمواد في المعرض، والتي ستحدّد الاتجاهات والفرص الرئيسية في المجال وأفضل الممارسات في المنطقة وخارجها.

مساهمة فعالة

أسهم معرض 5 The Big في بناء العديد من المعالم الإقليمية على مدار السنوات الثماني والثلاثين الماضية، من المنتظر أن تترك دورة 2018 من هذا الحدث بصمة أكبر على مدن الغد. وسيستضيف أكبر معرض لمجال الإنشاءات في منطقة الشرق الأوسط نخبة غير مسبوقة من الرواد أصحاب الرؤى الثاقبة هذا العام، في الفترة من 26 إلى 29 نوفمبر الجاري بمركز دبي التجاري العالمي.

وسيقدم رواد مجال الإنشاءات في الوقت الراهن أفكارهم الثورية التي تحدث طفرة في أنظمة النقل والمنازل والمدن. وتعتبر راك ثيرم، وخانصاحب، وورث، وريتفر للدهانات، والأنوار، ونصار ستون، ودوبونت، وبيدرولو، والزامل للصناعة، ونافكو، وكلوديراك، ودانوب، والخليج للسحب، وحديد الإمارات، وحسن أبل، وفنباور، وسابك، وأريكسكو، وروبوسوفت سوليوشنز، من بين الشركات الكبرى في المجال التي ستعرض أحدث منتجاتها في دبي. وعلى صعيد آخر، قام معرض 5 The Big بالتوسع في برنامجه التعليمي لهذا العام. وبخلاف «قمة التميز في الإنشاءات» سيضم الحدث أيضاً أول دورة من قمة 5 The Big للابتكار في

جوائز

في يوم 28 نوفمبر، ستعلن جوائز جايا أيضاً عن المنتج الإنشائي الأكثر استدامةً لهذا العام، والذي تختاره نخبة من خبراء المجال من بين العارضين وغير العارضين في معرض 5 The Big الذين يتم توزيع منتجاتهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

قوة عمرانية

استوردت الإمارات في عام 2016، منتجات ومواد إنشاءات بقيمة تصل إلى نحو 13 مليار دولار، لاستكمال 11755 مشروعاً، منها ما جرى استكماله، ومنها قيد التشييد في جميع أنحاء البلاد. واحتلت الصين المرتبة الأولى بين المورّدين الدوليين في دولة الإمارات، بحصة سوقية بلغت 30 %، وصادرات بلغت نحو 3.9 مليارات دولار في العام الماضي، تليها ألمانيا والولايات المتحدة.

وبفضل حصتها السوقية البالغة 6.9 %، وقيمتها الإجمالية 890 مليون دولار أميركي في عام 2016، تعتبر إيطاليا المورّد الرابع لدولة الإمارات في قطاع الإنشاءات. وباعتبارها السوق الرئيس في منطقة الشرق الأوسط للصادرات الإيطالية، استوردت دولة الإمارات في العام الماضي منتجات من إيطاليا بقيمة 6.3 مليارات دولار.