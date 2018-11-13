محمد بن زايد: الإمارات مزود مسؤول للنفط والغاز لتمكين التنمية حول العالم

المصدر: أبوظبي - وام

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، في مجلس سموه في قصر البحر، مديري كبرى شركات النفط والغاز العالمية الذين شاركوا في ملتقى أبوظبي للرؤساء التنفيذيين الذي استضافته أمس شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، يرافقهم معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير دولة الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» ومجموعة شركاتها.

ورحب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بالضيوف، مؤكداً لهم أن دولة الإمارات وبالتعاون مع الأشقاء والأصدقاء تقوم بدور فاعل وأساسي كمزود مسؤول للنفط والغاز في سبيل تمكين التنمية الاقتصادية والاجتماعية حول العالم.

وشدد سموه على أهمية التفكير الإبداعي والبحث عن المجالات التي يمكن لمختلف شركات النفط الوطنية والعالمية التعاون فيها من أجل مصلحة القطاع ككل، مشيرا إلى أن ملتقى أبوظبي للرؤساء التنفيذيين يهدف إلى توفير منصة مناسبة لتشجيع هذا التعاون الذي يصب في مصلحة الجميع، منوها إلى أهمية استشراف المستقبل والتفكير الابتكاري وتطبيق التكنولوجيا الحديثة في مختلف جوانب أعمال شركات الطاقة.

وأكد سموه أهمية التعريف بالجهود التي تبذلها شركات النفط والغاز للمساهمة في حماية البيئة من خلال تحديث وتطوير آليات الإنتاج والعمل على حماية البيئة والحد من الانبعاثات الكربونية.

حضر اللقاء، سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وسمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين، وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية.

والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة، ومعالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، وعدد من الشيوخ والمسؤولين.

ويضم وفد الرؤساء التنفيذيين، المهندس أمين حسن الناصر، رئيس شركة أرامكو السعودية، وكبير إدارييها التنفيذيين، وألفريد اشتيرن الرئيس التنفيذي لشركة بورياليس، وبوب دادلي الرئيس التنفيذي لمجموعة بي بي، وبيدر ميرو رويج نائب الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة سيبسا، وووانغ يلين، رئيس مؤسسة البترول الوطنية الصينية، وكلوديو ديسكالزي الرئيس التنفيذي لشركة إيني.

وهنتر إل هنت رئيس شركة هنت كونسليدتيد إنرجي، وسانجيف سنغ الرئيس التنفيذي لشركة الهند للبترول، وتاكايوكي يويدا الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة شركة انبكس وتسوتومو سوجياموري رئيس شركة جي إكس تي جي القابضة «جي إكس نيبون- لاستكشاف النفط والغاز».

كما يضم الوفد الدكتور فاجيت اليكبروف، رئيس شركة لوك أويل، ومصبح الكعبي، الرئيس التنفيذي لقطاع البترول والبتروكيمياويات في شركة مبادلة للاستثمار، وتود كاران الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة نوفا للكيماويات، وراينر سيل الرئيس التنفيذي لشركة «أو أم في»، وفيكي هولوب الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة أوكسي.

والدكتور أنطونيو كوستا سيلفا رئيس مجلس إدارة والرئيس التنفيذي لشركة بارتكس، وكارلوس تريفونو الرئيس التنفيذي لشركة بيميكس وتان سري وان ذوالكفلي وان أريفين رئيس والرئيس التنفيذي لمجموعة بتروناس، وباتريك بويانيه رئيس مجلسي الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة توتال، وبين فان بيوردن الرئيس التنفيذي لشركة شل رويال دتش، وراؤول رستوسي العضو المنتدب لشركة تنمية نفط عمان.

والدكتور جوزفين واباكابولو الرئيس التنفيذي لشركة النفط الوطنية الاوغندية، وناصيف ساويرس الرئيس التنفيذي لشركة أو سي أي، وكيم جون رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة إس كي انوفيشين، والدكتور كارلوس ساتورنينو كويرا سوسا إي أولييرا رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة سونانجول.

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