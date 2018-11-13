الإمارات رسخت مكانتها وجهة لحوار الطاقة العالمي

المصدر: أبوظبي- وام

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، افتتح سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، أمس، النسخة الحادية والعشرين لمعرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك 2018» الذي يقام بمركز أبوظبي الوطني للمعارض في الفترة من 12 إلى 15 نوفمبر الجاري.

وقال سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان: «استطاعت دولة الإمارات وأبوظبي بفضل دعم ومتابعة القيادة الرشيدة ترسيخ مكانتها كوجهة عالمية للحوار المتعلق بقطاع الطاقة العالمي».

وأضاف سموّه أن هذا الحدث المهم الذي يشهد مشاركة كبريات شركات النفط والغاز العالمية والوطنية يعكس ريادة الدولة في هذا القطاع الحيوي، ويؤكد التقدم والتطور الذي تحقق في هذه الصناعة على مدى السنوات الماضية.

وأعرب سموه عن ثقته بأن النقاشات التي سيشهدها الحدث والرؤى الاستشرافية التي ستقدم خلاله من قادة القطاع والخبراء سيكون لها أثر كبير على واقع ومستقبل قطاع النفط والغاز العالمي.

وعقب افتتاح معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول أديبك، قام سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان بجولة على أجنحة الدول المشاركة والشركات العارضة، واطلع سموه على أحدث التقنيات المستخدمة في قطاع النفط والغاز.

وقام سموه بزيارة الجناح الياباني ثم جناح أدنوك وجناح أرامكو السعودية.

رافق سموه في الجولة كل من معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والصناعة، ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» ومجموعة شركاتها، وحمد مبارك الشامسي أمين عام المجلس الأعلى للبترول، وخالد الفالح وزير الطاقة في المملكة العربية السعودية، وطارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية المصري، وعدد من كبار المسؤولين.