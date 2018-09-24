جميع جهات حكومة دبي على «بلوك تشين» قبل نهاية العام

المصدر: Ⅶدبي - وائل اللبابيدي

توقعت الدكتورة عائشة بنت بطي بن بشر، مدير عام دبي الذكية، انضمام جميع الجهات الحكومية في حكومة دبي، وعددها 47 إلى نظام التسوية والمطابقة لسداد دبي عبر تقنية «بلوك تشين»، بالتعاون مع الدائرة المالية بحكومة دبي، وذلك بشكل متسلسل وقبل نهاية العام الحالي.

ولفتت خلال إطلاق نظام التسوية والمطابقة لسداد دبي عبر تقنية البلوك تشين في دبي أمس، إلى أن البرنامج الذي أطلق ضمن برنامج مسرعات دبي المستقبل، وعبر منصة «سداد» تجاوز خلال ثمانية أسابيع فقط من مرحلته التجريبية الأولى العوائق المستهدف حلها وتحقيق أهدافه وفوائده المقررة بنسبة 100%، مشيرة إلى أنه سيتم عرض فوائد النظام الجديد الذي يختصر إجراءات التسوية والمطابقة من 45 يوماً إلى الوقت المباشر (لحظياً وفورياً)، ويعتبر الأول من نوعه على مستوى العالم خلال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات، المقرر عقدها في أبوظبي يومي 3 و4 أكتوبر المقبل.

وأشارت إلى أن دبي الذكية ستقوم قبل نهاية العام بالتعاون مع مصرف الإمارات المركزي بإطلاق دراسة شاملة عن السوق المالي للعملات الرقمية وجدواها، مع إصدار توصيات بهذا الشأن.

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