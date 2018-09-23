إطلاق "نظام التسوية و المطابقة لسداد دبي عبر تقنية البلوك تشين"

المصدر: وام

أطلقت دبي الذكية "نظام التسوية والمطابقة لسداد دبي عبر تقنية البلوك تشين" و الذي تم تطويره بالتعاون مع دائرة المالية في دبي كتحديث مدعوم من نظام البلوك تشين لنظام الدائرة المالي.

يأتي ذلك ترجمة لمستهدفات استراتيجية دبي للبلوك تشين التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي.

تم الإطلاق بحضور كل من الدكتورة عائشة بنت بطي بن بشر مدير عام دبي الذكية و سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي و عبدالرحمن آل صالح مدير عام دائرة المالية و سعيد معصم الفلاسي المدير التنفيذي لإدارة منصات المستقبل إلى جانب كل من وسام لوتاه المدير التنفيذي لمؤسسة حكومة دبي الذكية وسامر سليمان مدير عام شركة "نتوورك إنترناشونال" وإيفانز مونيوكي مدير أول الخدمات الرقمية في مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني.

و يسمح النظام الجديد بتنفيذ جميع المعاملات المالية للدائرة مع توفير كبير للوقت والجهد بعدما كانت إجراءات التسوية والمطابقة للمبالغ المالية المحصلة لدى دائرة المالية عبر بوابة سداد دبي تعتمد على الموظفين وتتم بشكل تقليدي من خلال خطوات متعددة بداية من خصم الرسوم المستحقة لدائرة المالية وإيصال المبالغ إلى الجهة المعنية الأمر الذي يستغرق وقتا طويلا يصل أحيانا إلى 45 يوما.

و قالت الدكتورة عائشة بنت بطي بن بشر إنه انطلاقا من الرؤية المستقبلية لقيادتنا الرشيدة أحرزت دبي مركزا متقدما في تبني التقنيات المبتكرة والحديثة لاسيما تلك الخاصة بالثورة الصناعية الرابعة وتمكنت من تسخيرها لتلبية احتياجات المواطنين والمقيمين والزوار سعيا نحو تحويل دبي إلى المدينة الأسعد والأذكى على وجه الأرض.

وأوضحت أن تقنية "البلوك تشين" شكلت إحدى أهم الركائز التي ستسهم في تسريع عملية تحول دبي إلى مدينة ذكية بالكامل من خلال الدور الذي ستلعبه في رفع كفاءة الحكومة من خلال تحويل مائة بالمائة من المعاملات القابلة للتطبيق إلى شبكة البلوك تشين و خلق نماذج عمل و شركات جديدة قائمة على استخدام هذه الشبكة ما يدعم تحقيق دبي للريادة العالمية في مجال تطوير وتطبيق شبكات البلوك تشين و تعاملاتها المختلفة.

وأكدت أن نجاح "نظام التسوية والمطابقة لسداد دبي عبر تقنية البلوك تشين " وقدرته على تحقيق تقدم ملموس في مسيرة التحول الذكي يتطلب تعزيز التعاون المشترك بين مختلف الجهات الحكومية التي انضمت أو تخطط للانضمام إلى النظام مع الأخذ بعين الاعتبار أن النظام يدعو كل جهة إلى فتح بياناتها والعمل جنبا إلى جنب مع الجهات الحكومية الآخرى للوصول إلى أفضل النتائج وتحقيق الأهداف المرجوة.

ويشكل "نظام التسوية والمطابقة لسداد دبي عبر تقنية البلوك تشين" العمود الفقري لبوابة دبي الذكية للدفع الذكي المتقدمة و التي شهدت إقبالا كبيرا على خدمات الدفع من قبل المستخدمين ووصلت قيمة المدفوعات إلى ما يقرب من 13.22 مليار درهم لـ 41 جهة خلال عام 2017.. وستتمكن دائرة المالية من استخدام هذا النظام لإدارة جميع الإجراءات المالية لـ "سداد دبي".

من جانبه أكد وسام لوتاه أن دبي الذكية تعتبر التكنولوجيا عنصرا أساسيا للمساهمة في تحسين نوعية حياة الناس ونشر السعادة بينهم ومن خلال تطبيقها لتقنية البلوك تشين بشكل صحيح عبر مختلف القطاعات الرئيسية ترى أنها تمتلك إمكانات هائلة لتحقيق طموحاتها في مسيرة التحول الذكي لدبي..منوها إلى أن عام 2018 شهد نموا كبيرا في حجم الاستثمار بهذه التقنية المتغيرة مقارنة مع السنوات السابقة وحسب المحللين فإن حجم الاستثمارات في السوق العالمي للبلوك تشين ستبلغ قيمتها 290 مليار دولار بحلول عام 2019.

وأضاف إن نظام التسوية والمطابقة الجديد يقدم للجهات الحكومية في دبي العديد من المزايا المهمة إلى جانب تنفيذ جميع عمليات التسوية والمطابقة في الوقت الفعلي ويقوم النظام بتسهيل المعاملات المالية بطريقة آلية دقيقة ومتطورة تسمح بوجود برؤية واضحة للأموال وحل النزاعات الفورية وقرارات المطالبات فضلا عن شفافية النظام المالي.