تطبيق تقنية بلوك تشين على منصة «سداد دبي»

المصدر: Ⅶدبي ــ وائل اللبابيدي

أطلقت دبي الذكية «نظام التسوية والمطابقة لسداد دبي عبر تقنية البلوك تشين»، هو الأول من نوعه على مستوى الحكومات الذكية في العالم، والذي تم تطويره بالتعاون مع دائرة المالية في دبي كتحديث مدعوم من نظام البلوك تشين لنظام الدائرة المالي. يأتي ذلك ترجمة لمستهدفات استراتيجية دبي للبلوك تشين التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي.

وتم إطلاق البرنامج الذي يعتبر إحدى مبادرات «مسرعات دبي المستقبل»، في دبي أمس بحضور الدكتورة عائشة بنت بطي بن بشر، مدير عام دبي الذكية، إلى جانب سعيد الطاير، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، وعبد الرحمن آل صالح، مدير عام دائرة المالية، وسعيد الفلاسي المدير التنفيذي ـ إدارة منصات المستقبل، علاوة على وسام لوتاه المدير التنفيذي لمؤسسة حكومة دبي الذكية، وسامر سليمان، مدير عام شركة «نتوورك إنترناشونال»، وإيفانز مونيوكي، مدير أول الخدمات الرقمية في مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، وممثلي الجهات التي شاركت في المرحلة الأولى للإطلاق.

8 أسابيع

ويسمح النظام الجديد، الذي انطلق من مرحلة الاستكشاف والتجربة إلى مرحلة التطبيق الفعلي في غضون ثمانية أسابيع فقط، بتنفيذ جميع المعاملات المالية للدائرة مع توفير كبير للوقت والجهد، حيث كانت إجراءات التسوية والمطابقة للمبالغ المالية المحصلة لدى دائرة المالية عبر بوابة سداد دبي، تعتمد على الموظفين وتتم بشكل تقليدي، من خلال خطوات متعددة بداية من خصم الرسوم المستحقة لدائرة المالية، وإيصال المبالغ إلى الجهة المعنية، الأمر الذي يستغرق وقتاً طويلاً يصل أحياناً إلى 45 يوماً.

وقالت الدكتورة عائشة بنت بطي بن بشر: انطلاقا من الرؤية المستقبلية لقيادتنا الرشيدة، أحرزت دبي مركزاً متقدماً في تبني التقنيات المبتكرة والحديثة، لاسيما الخاصة بالثورة الصناعية الرابعة، وتمكنت من تسخيرها لتلبية احتياجات المواطنين والمقيمين والزوار، سعياً نحو تحويل دبي إلى المدينة الأسعد والأذكى على وجه الأرض. وأضافت: شكلت تقنية «البلوك تشين» أحد أهم الركائز التي ستسهم في تسريع عملية تحول دبي إلى مدينة ذكية بالكامل، من خلال الدور الذي ستلعبه في رفع كفاءة الحكومة من خلال تحويل مئة بالمئة من المعاملات القابلة للتطبيق إلى شبكة البلوك تشين، وخلق نماذج عمل وشركات جديدة قائمة على استخدام هذه الشبكة، مما سيدعم ريادة دبي عالميا بمجال تطوير وتطبيق شبكات البلوك تشين وتعاملاتها.

تعاون مشترك

وأكدت أن نجاح «نظام التسوية والمطابقة لسداد دبي عبر تقنية البلوك تشين» وقدرته على تحقيق تقدم ملموس في مسيرة التحول الذكي، يتطلب تعزيز التعاون المشترك بين مختلف الجهات الحكومية التي انضمت - أو تخطط للانضمام - إلى النظام، مع الأخذ بعين الاعتبار أن النظام يدعو كل جهة إلى فتح بياناتها والعمل جنبًا إلى جنب مع الجهات الحكومية الأخرى، للوصول إلى أفضل النتائج.

عمود فقري

ويشكل «نظام التسوية والمطابقة لسداد دبي عبر تقنية البلوك تشين» العمود الفقري لبوابة دبي الذكية للدفع الذكي المتقدمة، والتي شهدت إقبالاً كبيراً على خدمات الدفع من قبل المستخدمين، ووصلت قيمة المدفوعات إلى ما يقرب من 13.22 مليار درهم لـ 41 جهة خلال 2017. وستتمكن دائرة المالية من استخدام هذا النظام لإدارة جميع الإجراءات المالية لـ «سداد دبي».

وقال وسام لوتاه المدير التنفيذي لمؤسسة حكومة دبي الذكية: «نحن في دبي الذكية نعتبر التكنولوجيا عنصراً أساسياً للمساهمة في تحسين نوعية حياة الناس ونشر السعادة بينهم، ومن خلال تطبيقنا لتقنية البلوك تشين بشكل صحيح عبر مختلف القطاعات الرئيسية، نرى أنها تمتلك إمكانات هائلة لتحقيق طموحاتنا في مسيرة التحول الذكي لدبي. وقد شهد عام 2018 نمواً كبيراً في حجم الاستثمار بهذه التقنية المتغيرة مقارنة مع السنوات السابقة، وحسب المحللين فإن حجم الاستثمارات في السوق العالمي للبلوك تشين ستبلغ قيمتها 290 مليار دولار بحلول 2019».

وأضاف: «نظام التسوية والمطابقة الجديد يقدم للجهات الحكومية في دبي العديد من المزايا المهمة، إلى جانب تنفيذ جميع عمليات التسوية والمطابقة في الوقت الفعلي، حيث يقوم النظام بتسهيل المعاملات المالية بطريقة آلية دقيقة ومتطورة تسمح بوجود رؤية واضحة للأموال، وحل النزاعات الفورية وقرارات المطالبات، فضلاً عن شفافية النظام المالي».

أول جهتين

وتعد هيئة كهرباء ومياه دبي وهيئة المعرفة والتنمية البشرية، أول جهتين حكوميتين تنضمان لهذا النظام، و تم تنفيذ أكثر من 5 ملايين معاملة عبر النظام. وستشهد الفترة المقبلة انضمام المزيد من الجهات الحكومية أبرزها: شرطة دبي، هيئة الطرق والمواصلات، هيئة الصحة بدبي، مطارات دبي، جمارك دبي، بلدية دبي، دائرة السياحة والتسويق والتجارة، محاكم دبي، دبي القابضة وغيرها من الجهات.

فوائد

قالت ميرة سلطان مدير إدارة تمكين للخدمات المالية خلال استعراض «تطبيق تقنية بلوك تشين على منصة سداد دبي» إن النظام الذي يعتمد على العقود الذكية سيمكن من تحقيق إجراءات فورية للمطابقة والسداد والاسترداد والاستثناءات وتقليص الأخطاء البشرية بالإضافة إلى توفير نظرة شاملة ومباشرة على المعاملات والإيرادات، وتقارير وتحاليل فورية، مع عدم قابلية التغيير في التعاملات والسجلات المالية.