هزاع بن زايد: الإسكان رافعة أساسية للاستقرار وبناء مجتمعات آمنة

المصدر: Ⅶأبوظبي - البيان

أكد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي أن معرض الإسكان للمواطنين، الذي انطلق بنسخته الرابعة أول من أمس ينسجم مع الخطط التنموية لإمارة أبوظبي.

وشدد سموه في تغريده عبر«تويتر» على أن الإسكان أحد المحاور الأساسية للسياسات الاجتماعية والاقتصادية والرافعة الأساسية للاستقرار وبناء مجتمعات آمنة تحافظ على مسيرة التنمية وتدفعها قدماً. وتواصلت فعاليات معرض الإسكان للمواطنين الذي ينظمه بنك أبوظبي الأول أمس في مركز أبوظبي الوطني للمعارض بمشاركة 120 عارضاً.

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