مضاعفة نسبة ملكية المنازل بين المواطنين بحلول 2020

المصدر: Ⅶ أبوظبي - رامي سميح

تحت رعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، استمرت أمس فعاليات معرض الإسكان للمواطنين الذي ينظمه بنك أبوظبي الأول في مركز أبوظبي الوطني للمعارض ومن المقرر أن تنتهي فعاليته اليوم الموافق 20 سبتمبر الجاري، وسط إقبال كبير من قبل المواطنين تخطى 4 آلاف زائر خلال اليومين الأول والثاني.

وأكد مسؤولون مشاركون في المعرض أن نسخة هذا العام من المعرض تشهد إقبالاً كبيراً من المواطنين للتعرف إلى طرق التمويل إلى جانب التواصل مع الموردين والمقاولين والمكاتب الاستشارية، إضافة إلى اطلاعهم على أحدث التصاميم المعمارية.

وأضاف المسؤولون لـ «البيان الاقتصادي»، أن المعرض يعتبر فرصة متميزة للاجتماع تحت سقف واحد مع المؤسسات المتخصصة في التصميم الهندسي والديكور والبناء وغيرها من القطاعات المعنية، إلى جانب تواجد مجموعة من خبراء قروض الإسكان للمواطنين طيلة أيام المعرض لتقديم النصائح والمعلومات ذات الصلة.

وقال المهندس جمال سالم الظاهري، رئيس مجلس إدارة شركة «أركان» لمواد البناء، إن الشركة تشارك في دورة هذا العام من المعرض الذي يعد فرصة قيمة لمواصلة دعم الجهود الحثيثة التي تبذلها حكومة دولة الإمارات لتحقيق رؤيتها لعام 2030، والمتمثلة في الحرص على امتلاك جميع الإماراتيين لمنازل خاصة.

وأضاف الظاهري أن المعرض يتيح لنا إمكانية الاجتماع بنظرائنا ورواد القطاع لمناقشة سبل العمل معاً للمساهمة في تعزيز التماسك الاجتماعي وتحقيق النمو والاستقرار لمجتمعاتنا.

خدمات

وقال أحمد الشيخ الزعابي، مدير المشاريع في شركة «مدن العقارية»، إن المعرض يعد فرصة جيدة لعرض خدمات الشركة للمواطنين المتمثلة في توفير منازل على حسب فئات القروض.

وأضاف الزعابي أن المواطنين يستطيعون الآن اختيار تصميم منازلهم من بين 19 تصميماً جاهزاً طورتها شركة مدن العقارية، وتم اعتمادها من قبل دائرة التخطيط العمراني والبلديات، بما يتناسب مع جميع الميزانيات ووفقاً لرغبة المواطنين.

تواصل

من جانبه، قال ربيع سميح البحري، المدير العام لشركة «البحري» للاستشارات الهندسية والتصميم الداخلي، إن هناك إقبالاً كبيراً على المعرض من قبل المواطنين الراغبين في بناء مسكنهم الخاص للتواصل مع مكاتب الاستشارات والمقاولين، وشركات التصميمات.

توجيهات

وقال جمعة السيد، مدير المبيعات بشركة «مصاعد» لتركيب المصاعد والسلالم المتحركة، إن المعرض يحرص على توفير الفرص لمقابلة المؤسسات المتخصصة في مجالات التصميم المعماري والديكور ومقاولي البناء تحت سقف واحد. كما يقوم خبراء من قسم قروض الإسكان للمواطنين خلال المعرض بتقديم النصائح والتوجيهات التي تساعد في جميع متطلبات بناء المنازل.