«دائرة الطاقة» شريك استراتيجي يؤمن متطلبات البنية التحتية

المصدر: Ⅶ أبوظبي - البيان

شاركت دائرة الطاقة في معرض قروض الإسكان للمواطنين بأبوظبي، وأشاد محمد جمعة بن جرش الفلاسي وكيل دائرة الطاقة في أبوظبي، بالدعم الكبير الذي يحظى به قطاع الطاقة في الدولة من قبل القيادة الرشيدة، معرباً عن تقديره لرؤية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومتابعة سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي، لتعزيز مسيرة التنمية التي تسهم فيها الدائرة من خلال مشاريع البنية التحتية المتكاملة على مستوى الدولة.

وأكد وكيل دائرة الطاقة الدور الكبير الذي تسهم فيه الدائرة في تطوير قطاع الطاقة وفق استراتيجية متكاملة تهدف إلى توفير متطلبات البنية التحتية للإمارة والإسهام في النهضة الحضارية والمجتمعية التي تشهدها الدولة، وتلبية احتياجات التوسع السكاني والمشاريع التنموية والصناعية، بما يحقق تعزيز استدامة البنية التحتية وفقاً لأعلى معايير الجودة والسلامة، وأضاف الفلاسي أن مشاركة الدائرة لهذا العام تهدف إلى التعريف بدور الدائرة ومشاريعها وخدماتها الرائدة في قطاع الطاقة، إضافة إلى أهم مبادراتها في مجال ترشيد الاستهلاك، مشيداً في الوقت نفسه بالنجاح الذي حققه المعرض في دوراته السابقة ومتمنياً أن يحقق الأهداف المرجوة منه هذا العام.

وأعلنت دائرة الطاقة أخيراً عن بدء مرحلة التنفيذ لمبادرة رفع كفاءة استهلاك الطاقة في ثمانية مبانٍ تابعة لها، ويأتي ذلك ضمن التزام الدائرة بوضع أسس وخطط علمية مدروسة لتحقيق التنمية المستدامة في إمارة أبوظبي.