"تنظيم الاتصالات" تنفي شائعة الاتصال الصوتي عبر "واتساب" و"سكايب"

المصدر: دبي – وائل اللبابيدي

نفى متحدث رسمي باسم الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات ما تم تداوله عبر بعض وسائل التواصل الاجتماعي حول توفر المكالمات الصوتية عبر تطبيقي "واتساب" وبرنامج "سكايب" للمحادثة، مؤكداً أن الخبر ليس أكثر من مجرد إشاعة لا صحة لها.

يذكر أن الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات رخّصت بداية العام الجاري لمؤسسة الإمارات للاتصالات "اتصالات" وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو)، طرح باقات للاتصال الصوتي والمرئي عبر بروتوكول الإنترنت في الدولة وذلك عبر تطبيقين وهماBOTIM وC›ME بدقة عالية وحديث نقي وصافٍ من دون تشويش، في حين تم إيقاف خدمات الاتصال الصوتي عبر تطبيقي "واتساب" و"سكايب" في الدولة نهاية ديسمبر الماضي.