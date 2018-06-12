ورد التساؤل التالي لـ« الاقتصادي»: ما المقصود بالبيع على المكشوف؟

البيع على المكشوف، والذي يطلق عليه أحياناً البيع القصير، هو أن يقوم المستثمر باقتراض مجموعة من الأسهم ليبيعها، دون امتلاكها، في حالة توقّع هبوط سعر هذه الأسهم لفترة، ثم يشتريها عند انخفاض سعرها أكثر من وقت بيعها، ثمّ بعد ذلك يعيدها للوسيط بعد ربح فرق السعر بين البيع والشراء، وإعطاء الوسيط العمولة المُتفق عليها.

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